Una brutta sorpresa attende oggi, lunedì 23 dicembre, i fans di Endless Love. L’amata soap turca Kara Sevda non andrà in onda nel consueto slot pomeridiano di Canale 5, perché? Continua a leggere e scopri i motivi.

Endless Love sospesa nel daytime di Canale 5

Un importante cambio programmazione nel daytime feriale di Canale 5 ha interessato, a partire da oggi, lunedì 23 dicembre, la dizi turca Endless Love. Nel nuovo palinsesto Mediaset non trova più posto il consueto appuntamento pomeridiano con le vicende di Kemal e Nihan, che non andranno più in onda. Ma quali sono i motivi di questo cambio di programmazione?

La decisione arriva dai vertici di Cologno Monzese, che hanno scelto di sospendere temporaneamente la serie tv turca Endless Love sia nel palinsesto pomeridiano che in prima serata. Questa scelta è stata fatta per permettere ai telespettatori di godersi le festività natalizie in compagnia dei propri cari senza interruzioni. La sospensione temporanea consentirà inoltre di concentrare le puntate più intense e ricche di colpi di scena nei primi mesi del 2025, prolungando così l’attesa per il gran finale.

Si tratterà quindi di una pausa natalizia per vivere al meglio le feste in famiglia e poi, con rinnovato entusiasmo, tornare a seguire le avvincenti vicende dei Soydere.

Endless Love in onda solo nel weekend

Nel daytime feriale lo slot orario solitamente occupato dalla serie tv turca vedrà una serie di film tipicamente ispirati al Natale, che inizieranno subito dopo Beautiful e ci terranno compagnia fino alle 16:00 circa, quando il timone passerà a “Grande fratello autunno – pillole lunedì/sabato” e successivamente a My Home my Destiny, l’altra soap opera turca di successo.

Endless Love tornerà a tenerci compagnia nel fine settimana, con il consueto appuntamento del sabato pomeriggio e – in via del tutto eccezionale – anche la domenica in daytime. Complice lo stop di Uomini & Donne – il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi – Endless Love andrà infatti in onda anche nel pomeriggio festivo.

Potremmo quindi ritrovare Kemal e Nihan sabato 28 e domenica 29 dicembre. La programmazione insolita proseguirà anche nella settimana successiva, quella che chiude il 2024 e da inizio al nuovo anno, per cui l’amata soap “salterà” l’appuntamento feriale con i fans per ripresentarsi sui nostri teleschermi sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025.

A partire da lunedì 6 gennaio potremmo invece ritrovare i protagonisti della soap nella consueta programmazione, e scoprire insieme quali avvincenti colpi di scena ci riserveranno nelle prossime vicende che ci accompagneranno verso il gran finale di sempre Endless Love.