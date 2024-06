Una brutta sorpresa attende oggi i tantissimi fans di Endless Love. La soap turca di Canale 5 oggi non andrà in onda, perché? Cosa vedremo al suo posto? Continuate a leggere per scoprire tutte le news sulla nuova programmazione Mediaset.

Endless Love si ferma, la soap oggi non va in onda

Insieme a Beautiful, le vicende di Kemal e Nihan ci tenevano compagnia sette giorni su sette. Anche nel fine settimana infatti, la soap turca aveva il proprio spazio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, con episodi inediti ricchi di intrighi e colpi di scena che hanno dimostrato di saper conquistare il pubblico italiano.

Da ieri sabato 29 giugno però non è più così. Quello del 22 giugno è stato l’ultimo weekend in cui le puntate speciali dell’amata serie tv turca ci hanno tenuto compagnia anche nel fine settimana. A partire da questo fine setimana vengono invece trasmessi gli episodi della seconda stagione di “My home my destiny”, e a seguire ci saranno le vicende della soap spagnola “La Promessa”.

Endless Love sospesa, quando torna in TV?

Abbiamo lasciato ko scorso venerdì Emir imbarazzato e costretto a trovare in fretta una spiegazione per la moglie Nihan, che potesse giustificare la presenza di Zeynep nella sua camera. L’uomo è riuscito a far credere a Nihan che Zeynep si fosse recata lì per recuperare la pistola di Kemal, aiutato anche dalla ragazza che fortunatamente è stata al gioco. Quando potremmo vedere l’evolversi di questa vicenda?

Se da un lato lo stop del fine settimana di Endless Love lascia un po’ d’amaro in bocca ai tantissimi fans, dall’altro potremmo consolarci con la notizia che l’amatissima soap tornerà sugli schermi di Canale 5 a partire da lunedì 1° luglio.

E il suo ritorno sarà decisamente emozionante, anche perché nella puntata di lunedì vedremo Emir tirare un sospiro di sollievo. Grazie a una telefonata tempestiva di Efsane infatti, Zeynep si farà trovare con la pistola di Kemal in mano. Le apparenze saranno così salve, ma Nihan ci crederà?

Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulla vostra soap preferita, e scoprire con noi tutte le news Endless Love.