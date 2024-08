I tantissimi fans di Endless Love che oggi – lunedì 12 agosto 2024 – si collegheranno a Canale 5 alle 14:13 per seguire le vicende di Kemal e Nihan resteranno delusi. Il cambio programmazione Mediaset ha cancellato la serie turca dal daytime. Ma quando rivedremo i nostri beniamini su Canale 5?

Endless Love sospesa nel daytime di Canale 5, i motivi

Perché Endless Love oggi non va in onda? Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi la soap turca si prenderà una piccola vacanza nella settimana di Ferragosto. Il cambio palinsesto Mediaset per i giorni centrali del mese, ha infatti interessato anche la serie con Kemal e Nihan.

I vertici di Cologno Monzese hanno optato per una sospensione temporanea di Endless Love, che permetta ai fans di godersi qualche giorno di vacanza con la famiglia o gli amici senza perdere neppure una puntata della serie TV turca.

Anche coloro che resteranno a casa potranno comunque contare su un palinsesto Mediaset ricco. Subito dopo Beautiful andrà infatti in onda un lungo appuntamento con The Family, l’altra dizi turca, che ci terrà compagnia dalle 14:10 alle 15:10 circa. A seguire ci sarà spazio per una puntata inedita La Promessa.

Lo stop arriva in un momento delicato della trama. Nell’ultimo episodio in onda venerdì 9 agosto abbiamo visto Asu impegnata nei preparativi per la festa di fidanzamento con Kemal. Nihan non avrebbe voluto partecipare al ricevimento, ma è stata costretta da Emir.

Quando torna Endless Love su Canale 5?

Non dovremmo attendere molto per scoprire l’epilogo di questa nuova avvincente vicenda che vede protagonisti i nostri beniamini. Endless Love tornerà infatti regolarmente in onda sugli schermi di Canale 5 lunedì 26 agosto nel consueto slot pomeridiano dalle 14:13 alle 14:48 circa.

Ci attendono momenti di tensione nei prossimi episodi, quando il piano di Asu e Tufan entrerà nel vivo. Possiamo anticiparvi però che Kemal non si farà trovare impreparato e avrà in mente una controffensiva che metterà in serie difficoltà Emir. Di cosa si tratterà? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Endless Love.