Da poco giunta sulla rete ammiraglia Mediaset, Endless Love ha già saputo conquistare il cuore di tantissimi fans. La nuova serie turca di Canale 5 che racconta la storia d’amore complicata e intensa tra Kemal Soydere e Nihan Sezin, è diventata in poco tempo un appuntamento irrinunciabile per molti appassionati. Tuttavia coloro che oggi si collegheranno – come di consueto – alla rete Mediaset per seguire la soap turca, non troveranno ad attenderli i loro beniamini. Quali sono i motivi e quando torneremo a seguire le vicende di Endless Love su Canale 5?

Endless Love, Canale 5 mette in pausa la soap per Pasquetta

Il cambio palinsesto Mediaset per la giornata di Pasquetta ha comportato importanti modifiche al daytime della rete ammiraglia di Cologno Monzese. A prendersi una pausa per la giornata di Pasquetta – oltre alle consuete trasmissioni condotte da Maria De Filippi Uomini & Donne e il pomeridiano di Amici 23 – ci sarà anche Endless Love.

In questo lunedì festivo che segue la Pasqua i vertici Mediaset hanno programmato un turno di riposo per la serie turca su Kemal e Nihan, che quindi oggi non andrà in onda come di consueto alle 14.10 su Canale 5.

Al suo posto sarà invece trasmessa una maxi puntata La Promessa, che occuperà anche lo spazio solitamente dedicato alle due trasmissioni di Maria De Filippi, mentre in access prime time sarà regolarmente in onda Striscia la notizia seguito da una nuova puntata di Terra amara.

Endless Love, quando torna nel daytime di Canale 5?

I fans di Endless Love possono stare tranquilli. Le vicende di Kemal Soydere e Nihan Sezin torneranno a farci compagnia domani, martedì 2 aprile 2024.

Nel corso della prima puntata di aprile avremmo modo di scoprire quale sarà la reazione di Kemal, quando si recherà al commissariato a prendere Zeynep e scoprirà che la sorella è stata fermata mentre era in compagnia di Ozan, sorpreso alla guida di un auto di proprietà di Emir senza patente e documenti.

Per rimanere aggiornati sugli ulteriori sviluppi della soap e per conoscere tutte le news Endless Love in anteprima continuate a seguirci.