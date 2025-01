Una nuova delusione attende i fans di Endless Love. La serie tv turca di Canale 5 torna dopo la lunga pausa natalizia il 7 gennaio, ma con una novità. Risulta infatti cancellato dal palinsesto Mediaset l’appuntamento del giovedì sera.

Endless Love, ritorno con “sorpresa”

Le vicende di Kemal e Nihan si stanno avviando verso il gran finale di sempre, che salvo ulteriori variazioni dovrebbe essere trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset entro il mese di febbraio.

Gli ultimi episodi della dizi turca Kara Sevda riservano però alcune sorprese ai fans italiani, che dovranno rinunciare all’appuntamento del giovedì in prime time con le vicende di Soydere e Sezin. La serie infatti non tornerà a raddoppiare gli episodi del giovedì, con puntate sia in daytime che in prima serata come avvenuto prima delle vacanze di Natale, ma manterrà solo lo slot pomeridiano. Lo stop previsto per Endless Love di sera sembra quindi confermato, e la serie tv turca continuerà ad andare in onda esclusivamente dal lunedì al sabato pomeriggio.

Tornerà invece il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello di Alfonso Signorini, e il reality sulla Casa più spiata d’Italia riprenderà anche il suo posto nello slot serale del giovedì su Canale 5.

Endless Love, nuova programmazione da gennaio 2025

Come anticipato, potremmo seguire la soap turca Endless Love solo dal lunedì al sabato pomeriggio. La serie incentrata sul triangolo amoroso di Nohan, Kemal ed Emir tornerà a tenerci compagnia martedì 7 gennaio alle 14:10 su Canale 5, e ci proporrà episodi che andranno in onda nel daytime feriale e il sabato pomeriggio.

Ma perché è stata cancellata dalla prima serata di Canale 5? Il motivo non è certo legato agli ascolti, visto che i dati Auditel hanno sempre premiato la serie turca. Sono piuttosto da ricercare nel successo Endless Love, e nel fatto che ormai manchino davvero poche puntate al finale.

Come già accaduto precedentemente con Terra Amara, Mediaset vuole posticipare il gran finale il più possibile.