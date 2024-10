Un nuovo cambio di programmazione Mediaset interesserà l’amata soap turca Endless Love (Kara Sevda). Le vicende della famiglia Soydere non andranno più in onda il venerdì sera, ma anticiperanno al giovedì. Ecco in dettaglio cosa cambierà da questa settimana.

Endless Love non in onda venerdì 11 ottobre, perché?

I tantissimi fans delle vicende di Kemal e Nihan non troveranno i loro beniamini ad attenderli nel consueto appuntamento serale del venerdì su Canale 5, perché? A partire da questa settimana lo slot orario solitamente occupato il venerdì sera dalla dizi turca sarà destinato a un’altra serie tv di successo: Storia di una famiglia per bene. La seconda stagione della fiction Mediaset con Giuseppe Zeno e Simona Cavallaro andrà in onda a partire da venerdì 11 ottobre.

Endless Love “anticipa” al giovedì sera

Non cambierà il numero di appuntamenti settimanali con la soap turca Endless Love, visto che le tre puntate finora trasmesse il venerdì sera anticiperanno al giovedì. Oltre ai consueti appuntamenti in daytime dal lunedì al venerdì e alla maxi puntata del sabato (che rimangono invariati) verranno trasmessi tre episodi il giovedì sera, nello slot orario che va dalle 21:37 alle 23:52.

Gli appassionati della serie tv turca potranno quindi ancora trovare ad attenderli i loro beniamini sei giorni su sette (solo la domenica Endless Love non va in onda) e contare su due mega appuntamenti che vedono il sabato un maxi episodio di quasi due ore e il “raddoppio” del giovedì, con puntate in onda sia in daytime che nel serale di Canale 5. Le vicende di Kemal e Nihan prenderanno il posto del Grande Fratello. Il reality condotto da Signorini andrà in onda solo il lunedì sera, lasciando la serata del giovedì nelle mani della soap turca Endless Love.

Momento di forte tensione in Endless Love

Il cambio programmazione arriva in un momento in cui le trame si fanno particolarmente tese. Kemal è ormai vicino a scoprire la verità sulla paternità della piccola Deniz, e Nihan è sempre più infastidita dal rapporto simbiotico tra la bambina ed Emir. Nel frattempo Kemal discute con la sorella Zeynep, quando questa annuncia le nozze con Hakan. Soydere è convinto che i due stiano fingendo.

Cos’altro accadrà in Endless Love? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulla soap turca.