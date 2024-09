Una bella notizia attende i fans della soap turca Endless Love, che da oggi – sabato 7 settembre – potranno seguire le vicende dei loro beniamini con appuntamenti extra large anche nel weekend. Oltre alla consueta programmazione del daytime feriale e all’appuntamento del venerdì sera, le vicende di Kemal Soydere e Nihan Sezin torneranno da oggi a tenerci compagnia anche nel fine settimana.

Endless Love, maxi appuntamento oggi, sabato 7 settembre

Sarà un appuntamento imperdibile quello che ci attende oggi, sabato 7 settembre con la serie tv turca Endless Love. Dopo averci regalato due episodi mozzafiato ieri sera, la soap si ripresenterà ai fans anche nel fine settimana.

In particolare nella giornata di oggi, la dizi turca prenderà il via alle 14:40 – subito dopo Beautiful – e ci terrà compagnia fino alle 16:30 circa, quando il timone passerà a Silvia Toffanin con Verissimo. In questo slot orario avremmo modo di vedere ben due episodi in prima visione assoluta, che si preannunciano ad alta tensione. La scelta dei vertici di Cologno Monzese di collocare la serie turca nel weekend – subito dopo Beautiful – per fare da traino al ritorno di Verissimo sembra preannunciarsi vincente, visto che la dizi turca ha da tempo dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” necessari per conquistare una larga fetta di pubblico.

Endless Love, anticipazioni puntata di oggi, sabato 7 settembre

Cosa accadrà nei due episodi inediti in onda oggi, sabato 7 settembre? Vedremo Kemal discutere con la sorella Zeynep a casa dei loro genitori e, al termine della discussione, la ragazza deciderà di andarsene portando con sé la figlia di Emir. Il confronto tra i due fratelli sarà particolarmente duro, e Zeynep deciderà di tornare a casa in taxi.

Subito dopo vedremo un’altra discussione animata tra fratelli. Stavolta toccherà ad Asu affrontare Emir, che la contatterà per proporle un accordo. Kozcuoğlu pretenderà che la sorella gli ceda metà delle sue azioni e – davanti al suo rifiuto – non esiterà a ricattarla. Asu finirà per cedere? Lo scopriremo nelle due puntate inedite in onda domani, domenica 9 settembre. Vi ricordiamo infatti che la messa in onda della soap è stata confermata per tutto il fine settimana, assicurando così ai propri fans una presenza sette giorni su sette sulla rete ammiraglia Mediaset.

Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati, e non perdervi nessuna news Endless Love.