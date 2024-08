Con il doppio appuntamento serale di oggi – 30 agosto – inizia ufficialmente la seconda stagione Endless Love. Tra le tante novità che ci riserverà questo nuovo capitolo della serie di successo ce n’è una che sicuramente non sfuggirà agli occhi attenti dei tantissimi fans di soap turche in Italia. La sorpresa arriverà nel momento in cui Ayhan Kandarli farà il suo ingresso tra i nuovi personaggi della soap. Gli appassionati non faticheranno a riconoscere nell’attore che lo interpreta un volto ben noto.

Anticipazioni turche Endless Love: Kemal conosce Ayhan

La nuova storyline prenderà il via nel momento in cui Kemal Soydere finirà in carcere con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di Emir. Dopo avergli sparato un colpo al petto, Kemal sarà convinto di aver ucciso Kozcouglu, e si costituirà. In realtà l’imprenditore resterà gravemente ferito ma riuscirà a sopravvivere, mentre Soydere finirà in carcere.

Dietro le sbarre l’ingegnere farà la conoscenza di un altro detenuto, Ayhan Kandarli. La nuova amicizia si rivelerà molto preziosa per Soydere, visto che Emir – dopo aver subito un intervento chirurgico – si risveglierà con un grave deficit motorio, e sarà più che mai determinato a far pagare a Kemal ciò che ha fatto.

Il potente boss Ayhan veglierà su di lui, incuriosito dalla sua storia e dalla sua forza di carattere, allertando i suoi scagnozzi in prigione affinché al Soydere non accada nulla neppure mentre si trova in isolamento.

Gradita sorpresa per i fans nelle prossime puntate Endless Love

Il volto di Ayhan si rivelerà ben noto ai fans di un’altra soap turca di grande successo. L’attore che lo interpreta – Kerem Alisik – è lo stesso che ha interpretato Ali Rahmet Fekeli in Terra Amara.

Dopo averlo lasciato nei panni del padre adottivo di Yilmaz, lo ritroveremo così in quelli di un pericoloso boss, che sarà incuriosito e affascinato dalla storia e dalla forza di carattere di Soydere.

La sua presenza si rivelerà davvero importante nei prossimi episodi Endless Love, e l'uomo avrà un ruolo fondamentale nel difendere Kemal dagli attacchi di Emir.