Le anticipazioni Endless Love 2° stagione rivelano che presto il segreto di Nihan verrà alla luce. Tutto avrà inizio quando Vildan – distrutta dalla recente morte del marito Onder e dal presunto suicidio del figlio Ozan – si trasferirà a casa della figlia. La donna avrà modo di leggere il diario di Nihan, e di scoprire una verità sconcertante.

Anticipazioni Endless Love episodi 2^ serie

Nuovi colpi di scena ci attendono nella seconda stagione Endless Love. La dizi turca, che ha ormai conquistato il cuore di migliaia di fans, promette di tenerci con il fiato sospeso anche nella seconda serie, che prenderà il via con un salto temporale.

Negli episodi di Endless Love che daranno il via alla seconda stagione avremmo modo di vedere come – i tragici avvenimenti che colpiranno la famiglia Sezin – segneranno le nuove vicende dei protagonisti. Nihan deciderà di rifugiarsi a Londra per partorire dopo la morte del padre Onder e del fratello Ozan, e dirà a tutti che la piccola Deniz è la figlia del marito Emir.

Nel frattempo Kozcuoglu si sarà completamente ripreso dal colpo che gli avrà sparato Kemal, e cercherà il modo per costringere Nihan a tornare in Turchia.

Spoiler turchi Endless Love: Emir fa rapire Deniz, Nihan torna a Istanbul

La giovane Sezin, con la decisione di trasferirsi a Londra per partorire, avrà pensato dipotersi lasciare il passato alle spalle, ma questo si riaffaccerà in modo drammatico. Emir cercherà in ogni modo di costringere Nihan a rientrare a Istanbul, ed escogiterà uno streatagemma che finirà per rivelarsi efficace.

L’uomo ordinerà ai suoi scagnozzi di rapire la sua presunta figlia, e Nihan a quel punto si vedrà costretta a rientrare in patria per poter riprendere la bambina. Ed ecco che – un anno dopo la tragica morte di Ozan e Onder – Nihan sarà così costretta a tornare a vivere con Emir.

Endless Love, spoiler turchi: Deniz non è figlia di Emir

La convivenza risulterà tutt’altro che pacifica, visto che il ritorno di Nihan sarà dovuto solamente a uno stratagemma di Emir. Come se non bastasse la giovane Sezin si vedrà costretta a mentire al marito, nascondendogli la vera paternità di Deniz.

Non è Emir il padre della bambina, e la verità sembrerà avere le ore contate!

Sebbene la donna farà di tutto per nascondere a tutti quanti che la piccola Deniz è in realtà frutto del suo amore con Kemal, nei prossimi episodi di Endless Love Nihan a poco a poco si renderà conto che le bugie costruite per proteggere la figlia avranno le ore contate.

Sconcertante scoperta nelle prossime puntate Endless Love

La piccola Deniz è figlia di Soydere. La verità verà alla luce nel momento in cui Vildan accetterà di andare a vivere con lla figlia Nihan nella nuova casa di Kozcuoglu. La donna – ancora distrutta per la morte del marito Onder e del presunto suicidio del figlio Ozan – si trasferirà così sotto lo stesso tetto della figlia, e qui inizierà a notare qualcosa di sospetto.

La signora Sezin avrà modo di osservare Nihan che, ogni giorno, scriverà di nascosto su un diario che terrà nascosto in un cassetto. La donna – incuriosita dal rituale della figlia- vorrà saperne di più.

Approfittando di un allontanamento di Nihan, Vildan andrà a prendere il diario e leggerà il contenuto. Così facendo la donna scoprirà che la figlia sta trascrivendo tutte le gesta di Deniz per poterle far leggere un giorno al suo vero padre, Kemal.

Sezin scoprirà così che Deniz è la figlia di Soydere.

La verità verrà alla luce, e al momento non possiamo sapere quali saranno le reazioni di tutte le persone coinvolte in questa storia, ma vi invitiamo a seguirci per scoprirle insieme a noi.