La tensione sale nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda), e i protagonisti dell’amata soap turca si preparano a regalarci storie sempre più avvincenti e pronte a farci trattenere il fiato. Cosa accadrà prossimamente nella serie televisiva di Canale 5? Scopriamolo insieme grazie alle anticipazioni turche.

Endless Love trame turche prossimi episodi: Kemal delude Asu

I segreti non rimangono mai tali a lungo, neppure nelle soap turche. Ben presto Kemal inizierà a sospettare che la sua “fidanzata” Asu Alacahan nasconda qualcosa di terribile. Una serie di indizi porterà Soydere a pensare che la giovane donna sia in realtà la sorella segreta del suo peggior nemico Emir. Per questo motivo Kemal non esiterà ad avvalersi di una serie di alleati per smentire o confermare il suo terribile sospetto… . Insomma l’uomo cercherà in tutti i modi di raggiungere la verità.

Tutto inizierà quando Soydere dirà alla giovane di non essere pronto a sposarla e si rifiuterà di andare avanti con i preparativi per il matrimonio. Mentre il cuore di Kemal batterà per Nihan, Asu dovrà fare i conti con una delle peggiori delusioni della sua vita.

I sospetti di Kemal nelle prossime puntate Endless Love

Distrutta la Alacahan penserà di farla finita ingerendo un intero flacone di tranquillanti. La giovane verrà però salvata proprio da Soydere e Nihan. I due si ritroveranno insieme quando Asu manderà – prima a Nihan e poi alla donna – un messaggio molto particolare in segreteria. La coppia intuirà i desideri di Asu e si precipiterà a casa sua appena in tempo per salvarla. Dopo averla accompagnato in ospedale, l’ingegnere tornerà nell’appartamento della giovane e farà una scoperta che cambierà il corso degli eventi. Quale scoperta? Ebbene Kemal – tra le cose di Asu – troverà una borsetta vista tempo prima a casa di Tufan Kaner, il braccio destro di Emir.

Cosa lega Asu a Kozcuoğlu? Kemal vorrà vederci chiaro, e – in preda a mille dubbi – deciderà di andare a fondo della cosa.

Come punto di partenza l’uomo cercherà il certificato di nascita di Asu, e proprio qui troverà un dettaglio che aumenterà i suoi sospetti. Kemal leggerà che uno dei genitori è morto nel 1988, mentre Asli è nata nel 1991.

Spoiler turchi Endless Love, Kemal rivela la sua scoperta

Durante una riunione Soydere rivelerà a Nihan, Leyla e Ayhan quanto ha scoperto, e condividerà con loro i suoi dubbi: Asu è davvero la parente misteriosa di Emir che a lungo hanno cercato senza successo?

Tutto sembra confermare che sia così. Ripensando agli eventi passati, Kemal avrà la sensazione che il misterioso e presunto “amante” di Müjgan – la madre di Emir – fosse proprio Hakkı Alacahan. Lui era l’unico che aveva i mezzi necessari per far passare Asu come sua nipote anche se non lo era.

Un importante tassello si aggiungerà così al “puzzle” turco, che promette di tenerci incollati davanti agli schermi ancora a lungo. Pronti a scoprire con noi il “disegno” finale? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.