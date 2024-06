Endless Love ci regala ogni giorno nuove emozioni e colpi di scena. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nei prossimi episodi inediti della seconda stagione in onda nel daytime di Canale 5 assisteremo a un confronto duro tra Nihan e Zeynep, durante il quale la moglie di Emir – ignara del fatto che Zeynep è incinta – la spintonerà facendola cadere a terra. La caduta provocherà una forte emorragia e Zeynep rischierà di perdere il suo bambino. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Turchia Endless Love: Nihan rintraccia Zeynep

Nihan non sarà disposta a lasciare impunita quella che crede essere l’assassina di suo fratello Ozan. In realtà il giovane sarà stato ucciso da Asu, che farà in modo di lasciare una serie di indizi che porteranno direttamente a Zeynep e organizzerà per lei una trappola.

La sorella di Kemal accetterà l’aiuto di Emir e Asu – che si offriranno di trovarle un nascondiglio sicuro – senza sapere che i due avranno architettato una trappola su misura per lei. La casa nella quale la porteranno sarà stata affittata tramite un’agenzia immobiliare, e – una volta giunti lì – Asu le chiederà di scrivere una lettera per i suoi genitori nella quale spiegare quanto accaduto.

Nella casa vi sarà solo la carta intestata dell’agenzia immobiliare, e Zeynep sarà costretta a utilizzare quella. La lettera però non verrà recapitata alla famiglia Soydere, ma a Nihan. che non impiegherà molto a scoprire l’indirizzo in cui si nasconde la sorella di Kemal. L’impiegata dell’agenzia sarà infatti syaya pagata da Asu per dare alla giovane l’indirizzo, e quando la troverà inizieranno i guai.

Spoiler turchi Endless Love, Nihan picchia Zeynep

Nihan non sarà affatto clemente con Zeynep, e appena entrerà in casa proverà a strozzare Zeynep, gridandole “Non puoi scappare da nessuna parte. Confessalo, hai ucciso mio fratello“.

Alla fine Zeynep esausta, urlerà: “L’ho ucciso! Hai capito? Non volevo farlo, sono andata da lui sono per parlargli“.

La sua ammissione però non farà altro che accrescere la rabbia di Nihan. che non esiterà a spingerla facendola cadere a terra.

Zeynep rischia di perdere il bambino nelle prossime puntate Endless Love

La caduta provocherà una forte emorragia a Zeynep. La giovane capirà che quella colluttazione potrebbe aver messo a rischio la sua gravidanza. Quando Nihan si renderà conto che è incinta, sarà sconvolta e – nonostante la rabbia – non esiterà a portarla in ospedale.

Riuscirà questa corsa a salvare il bambino di Zeynep, oppure ancora una volta la giovane donna dovrà fare i conti con un destino avverso? Lo scopriremo tra qualche giorno. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.