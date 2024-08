Saranno momenti di grande tensione quelli che ci attendono nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda). Al centro dei riflettori troveremo Vildan che mostrerà molti dubbi su Ayhan. Quando la donna scoprirà che quell’uomo dall’aspetto losco starà frequentando sua sorella Leyla vorrà vederci chiaro.

Anticipazioni Turchia Endless Love: Leyla e Vildan si riavvicinano

Gli antichi rancori tra Leyla e Vildan verranno messi da parte dopo la morte di Ozan e Onder. Il “suicidio” del giovane e l’infarto del padre – che non supererà il dolore alla notizia che Ozan si sarà tolto la vita – saranno la molla che porterà le due sorelle a riavvicinarsi.

Leyla resterà accanto a Vildan nell’intero anno che quest’ultima passerà a Londra con Nihan, nel tentativo di tenere il più lontano possibile la piccola Deniz dal marito Emir Kozcuoğlu. Quando Nihan sarà costretta da Emir a tornare a Istanbul Vildan deciderà di seguire la figlia, pur restando in buoni rapporti con Leyla.

Endless Love, trame turche: Leyla conosce Ayhan

Dopo la partenza di Vildan, Leyla farà la conoscenza di Ayhan. L’uomo – un ex detenuto che avrà trascorso un po’ di tempo in carcere con Kemal – colpirà subito Leyla con i suoi modi gentili e galanti. I due faranno amicizia, ma ben presto il loro legame si trasformerà in qualcosa di più profondo.

Ayhan sorprenderà Leyla riservandole mille attenzioni, e la ribattezzerà “Cleopatra” rivelandole che la trova fiera e onesta come una faraona. Se la sua gentilezza conquisterà presto il cuore di Leyla, il suo aspetto losco finirà invece per far preoccupare Vildan.

Vildan incontra Ayhan nelle prossime puntate Endless Love

Chi si nasconderà dietro quell’uomo apparentemente galante, ma dall’aspetto losco? Questa sarà la domanda che Vildan si farà nei prossimi episodi Endless Love. La donna conoscerà Ayhan in occasione di una delle tante cene galanti dei due.

La donna – sopraggiunta improvvisamente a casa della sorella – avrà modo di incontrarlo, e la sua impressione sarà tutt’altro che positiva. Questo incontro casuale scatenerà mille dubbi in Vildan. che non esiterà a ingaggiare un investigatore privato per scoprire qualcosa di più sull’uomo che frequenterà sua sorella.

Endless Love spoiler Turchia: la sconvolgente scoperta di Vildan

I sospetti di Vildan si riveleranno fondati, e la donna non tarderà a scoprire qualcosa di molto grave sul conto di Ayhan. Tuttavia la donna si guarderà bene dallo svelare alla sorella quanto avrà scoperto.

Per quale motivo è stato rinchiuso in carcere? Vildan – dopo aver sottolineato di non voler essere più un ostacolo per la felicità sentimentale della sorella, la spingerà a fare chiarezza sul passato dell’uomo che ama prima che sia troppo tardi.

Leyla accetterà il suo consiglio? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni Endless Love.