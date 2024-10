Nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda) assisteremo a una profonda crisi di coppia. I protagonisti di questa vicenda saranno Tarik e Banu. Il matrimonio tra il fratello maggiore di Kemal e Akmeriç sembrerà giungere a un punto di non ritorno, tanto che lui chiederà il divorzio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Trame turche di Endless Love: Tarik scopre le bugie di Banu

La storyline prenderà il via nel momento in cui Tarik scoprirà che Banu gli avrà mentito fin dal primo giorno. Il fratello di Kemal – grazie ad Asu – verrà a sapere che la moglie è stata un’alleata segreta dell’ex amante Emir Kozcuoğlu.

Appena scoprirà che la consorte ha ricevuto mensilmente una sorta di “stipendio” da una delle aziende di proprietà di Emir, Tarik andrà su tutte le furie. Comincerà così a pensare che Banu non lo abbia mai amato, e sia rimasta accanto a lui solo per poter controllare da vicino cosa accadeva in casa Soydere e riportare tutto a Kozcuoğlu.

Davanti alle accuse di Tarik, Banu reagirà ammettendo in parte le sue colpe. La donna non cercherà di negare l’accordo con Emir, ma ribadirà che ama il marito. Lui però non vorrà sentire ragioni.

Banu firma le carte del divorzio nelle prossime puntate Endless Love

Ormai sicuro che la sua teoria sulla moglie sia esatta, Tarik farà preparare al suo avvocato le carte del divorzio, che poi farà firmare a Banu. L’uomo le dirà che dovranno fingere di andare d’amore e d’accordo davanti a Hüseyin e Fehime fino a quando lui lo riterrà opportuno.

Banu non perderà l’occasione per ribadirgli ancora il suo amore, ma Tarik sembrerà deciso a portare avanti il suo piano. Tuttavia un imprevisto sconvolgerà tutto.

Endless Love, spoiler turchi: la richiesta di Zeynep a Tarik

La messinscena predisposta da Tarik subirà un contraccolpo nel momento in cui sua sorella Zeynep gli chiederà aiuto. La giovane Soydere scoprirà che Hakan avrà in mano delle prove che dimostrano che Ozan non si sarà suicidato, ma che sia stato ucciso. Zeynep – convinta di aver soffocato il marito con un cuscino – si sentirà persa e chiederà al fratello di introdursi furtivamente a casa del commissario e distruggere tutte le prove sull’omicidio di Sezin.