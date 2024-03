Cosa accadrà nella nuova serie turca Endless Love? Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia rivelano che nelle prossime puntate della soap assisteremo all‘incontro tra Ozan e Zeynep. Il giovane resterà folgorato dalla sua bellezza, e la sorella di Kemal sarà lusingata dalle sue attenzioni. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Turchia Endless Love, l’incontro tra Ozam e Zeynep

La sorella minore di Kemal sosterrà in provino per la televisione nelle prossime puntate Endless Love. Il suo sogno di diventare attrice potrebbe presto trasformarsi in realtà, grazie anche all’aiuto di Nihan che – con le sue conoscenze – riuscirà a fissarle un appuntamento.

L’ex fidanzata di Kemal chiederà a Zeynep di inviarle alcuni scatti, da far visionare al direttore dei casting. Per puro caso le foto finiranno tra le mani di suo fratello Ozan, che resterà immediatamente folgorato dalla bellezza di Zeynep.

A quel punto il ragazzo coglierà al volo l’occasione per incontrarla di persona, presentandosi nell’ufficio del produttore proprio il giorno del provino. Zeynep da un lato sarà lusingata dalle attenzioni che le rivolgerà Ozan, e dall’altro sarà combattuta.

Zeynep confusa nelle prossime puntate Endless Love

La sorella di Kemal si avvicinerà sempre di più a Ozan, affascinata anche dalle sue ricchezze. Il fratello di Nihan non esiterà a ricambiare l’interesse per lei, e questo potrebbe creare un triangolo amoroso dai risvolti imprevedibili.

Zeynep avrà da tempo una relazione segreta con Salih, e mentre lui insisterà per vivere il loro amore alla luce del sole, la giovane insisterà per continuare a frequentarsi di nascosto. Sarà proprio lo stesso Salih a incoraggiare la ragazza a inseguire il suo sogno di diventare attrice, ignaro che proprio da questa situazione potrebbe scaturire qualcosa capace di minare seriamente il loro rapporto.

Spoiler turchi Endless Love

La sorella minore di Kemal mostrerà di non essere affatto sicura dei suoi sentimenti per Salih, visto che continuerà a volerlo vedere di nascosto. D’altra parte anche il fatto che la ragazza si mostri tutt’altro che indifferente alle attenzioni di Ozam dimostrerà che il legame che la lega a Salih non è così profondo.

Mentre rimane il dubbio che ad “avvicinarla” al fratello di Zeynep siano in realtà le ingenti ricchezze della famiglia, cresce l’attesa di scoprire l’epilogo di questo nuovo triangolo amoroso. Non è da escludere che sia proprio Salih a ostacolare il nuovo legame. Curiosi di conoscere qualcosa di più su questa avvincente storyline? Continuate a seguirci per non perdervi le news Endless Love.