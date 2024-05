Endless Love si presenta ogni giorno nel daytime di Canale 5 per regalarci nuove emozioni e colpi di scena. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nei prossimi episodi vedremo Nihan fare una testimonianza a sorpresa al processo contro Kemal Soydere, accusato del tentato omicidio di Emir. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Turchia Endless Love: Kemal spara a Emir

La rivalità tra Soydere e Kozcuoğlu crescerà ancora di più nelle prossime puntate Endless Love. Alla tensione scaturita dal fatto che entrambi provano un sentimento per Nihan si aggiungerà la scoperta che Zeynep aspetta un figlio da Emir. Kemal non sopporterà l’idea che il suo peggior nemico abbia potuto coinvolgere sua sorella nella loro disputa, ed Emir – da parte sua – vorrà fare in modo di liberarsi per sempre dell’ingegnere.

Tra i due ci sarà una lotta corpo a corpo ed Emir non esiterà a impugnare la sua arma. Nel tentativo di disarmarlo, Kemal premerà il grilletto e Kozcuoğlu cadrà per terra.

Soydere non si sottrarrà alle proprie responsabilità, e chiamerà subito la polizia. All’arrivo degli agenti l’uomo dichiarerà di aver ucciso Emir durante la colluttazione. Kemal verrà portato in carcere e Kozcuoğlu sarà trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Spoiler turchi Endless Love, Nihan apprende che Ozan si è ucciso

Nel frattempo Nihan riceverà una telefonata, con la quale verrà informata che Ozan si sarà tolto la vita in carcere. Il giovane Sezin – dopo aver ricevuto le foto di Zeynep che bacia Emir – non reggerà al dolore del tradimento e deciderà di uccidersi usando un lenzuolo.

Nihan incolperà della morte del fratello Kemal, visto che sarà stato proprio lui a consegnare alla polizia il video che inchioderà Emir per l’omicidio di Linda. L’inchiesta coinvolgerà inevitabilmente anche Ozan, e la richiesta di Kemal all’amico poliziotto di tenere conto della fragilità del ragazzo non sarà sufficiente a mantenerlo libero.

Ozan verrà arrestato, e la sola cosa che sembrerà riuscire a dargli forza sarà il pensiero della moglie e del bambino che lei portarà in grembo. Non reggerà però al dolore quando scoprirà che Zeynep lo avrà tradito con Emir.

Il voltafaccia di Nihan nelle prossime puntate Endless Love

Nihan addosserà la colpa di quanto accaduto al fratello a Kemal, e lo riterrà colpevole della sua morte. L’amore che provava per lui si trasformerà in odio, tanto da spingerla a rilasciare una testimonianza che lo inchioderà al processo per il tentato omicidio di Emir.

La sorella di Ozan – chiamata a deporre – rivelerà che la colluttazione tra i due non è scaturita per questioni d’affari ma dal fatto che Kemal aveva scoperto che l’altro aveva una relazione con sua sorella Zeynep, e che la sorella aspettava un figlio da lui. Soydere aveva cercato di tutelare fino alla fine il nome della sorella. e cercherà di fermare la testimonianza di Nihan, ma lei proseguirà.

“Il signor Kemal ha puntato una pistola a Emir per questo”

Con questa testimonianza Nihan complicherà la posizione di Kemal, che verrà trattenuto in prigione. Riuscirà Soydere a dimostrare che si è trattato di legittime difesa?

Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando gli spoiler turchi ci porteranno le ultime news Endless Love. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.