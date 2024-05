Endless Love ci regala ogni giorno nuove emozioni e colpi di scena. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nei prossimi episodi inediti della seconda stagione in onda nel daytime di Canale 5 assisteremo a una dichiarazione alla stampa di Nihan che susciterà scalpore. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Turchia Endless Love: Emir organizza una trappola ai danni di Nihan

Nella seconda stagione Endless Love Tufan riuscirà a immortalare con delle foto Nihan in compagnia di Kemal, e le consegnerà a Emir. La cosa non piacerà affatto all’uomo, che penserà a organizzare una trappola ai danni della moglie.

Per vendicarsi userà la piccola Deniz, e dopo aver convocato Nihan con una scusa in un bar, manderà Tufan alla villa a prendere la bambina. Di nascosto la metteranno nella macchina di Nihan e la lasceranno con i finestrini chiusi.

Ma non si fermeranno qui, e convocheranno la stampa per far passare Nihan come una cattiva madre. I titoli dei giornali daranno l’immagine di una donna che non avrà esitato a lasciare la figlia da sola in macchina, sotto il sole cocente e con i finestrini chiusi. Ovviamente però Nihan non sarà colpevole di quanto riportato.

Spoiler turchi Endless Love, le rivelazioni di Nihan

Gli spoiler turchi rivelano che Emir – dopo aver trascinato nello scandalo la moglie innocente – cercherà di fare la parte del “benefattore” e organizzerà nel giardino della villa una conferenza stampa, con l’intento di ripulire l’immagine della moglie dallo scandalo che l’ha coinvolta.

Quando arriverà la stampa Emir inizierà a raccontare “Ho piena fiducia in mia moglie in merito a ciò che è successo. Purtroppo non è ancora riuscita a mettere ordine nella sua vita dopo la morte di Ozan“. L’uomo proseguirà affermando che la piccola Deniz non avrà niente da temere finché ci sarà lui, dopodiché passerà la parola alla moglie, convinto che lei confermi quanto ha appena dichiarato.

Le intenzioni di Nihan però saranno diverse, e la donna non avrà affatto intenzione di sottostare a questa “pagliacciata”. Nihan farà ai giornalisti una rivelazione destinata a suscitare scalpore. La giovane donna svelerà la verità sul suo matrimonio.

Sono passati sette anni da quando ho sposato Emir, ma il nostro matrimonio è finto: ogni secondo è stato solo una bugia, un’illusione.

Con queste parole Nihan distruggerà quell’immagine che Emir aveva provato a dipingere di sé.

Emir furioso nelle prossime puntate Endless Love

A malapena l’uomo riuscirà a nascondere la sua rabbia davanti ai giornalisti. Emir non sarà preparato a un gesto del genere da parte della moglie, visto che con le sue minacce sarà sempre riuscito a tenerla in pugno.

Come reagirà a questo affronto da parte di Nihan?

Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando gli spoiler turchi ci porteranno le ultime news Endless Love. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.