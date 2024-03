La nuova serie turca Endless Love entra nel vivo, e promette di tenerci con il fiato sospeso. Nelle prossime puntate della soap assisteremo alla scoperta di Nihan, che si renderà conto di aspettare un figlio da Kemal. Questo fatto darà il via a una serie di eventi che porteranno il padre del bambino in carcere. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Turchia Endless Love, Nihan scopre di essere incinta

Un misto di gioia e preoccupazione invade Nihan quando scopre di aspettare un figlio da Kemal. Se da un lato la donna vive quella felicità tipica delle donne in attesa, dall’altro è consapevole che le minacce di Emir possono rappresentare un serio pericolo per il padre del figlio che porta in grembo. Emir infatti non esita a ordinare la morte di Kemal Seydere dopo aver appreso della gravidanza di Nihan.

Nel frattempo Kemal – ignaro delle manipolazioni di Emir – continua la sua ricerca della verità sulla sorella Zeynep. La verità però lo lascerà stupefatto. Donna intelligente e ambiziosa, la sorella di Kemal mostra ben presto un modus operandi senza scrupoli. Assetata di riconoscimento nella società, Zeynep vede in Emir l’opportunità per una vita di lusso.

Kemal in carcere nelle prossime puntate Endless Love

L’incontro tra Kemal ed Emir si trasforma presto in scontro, e tra i due scoppia una violenta lite che porta a un epilogo amaro.

Nella tragica sparatoria tra Kemal ed Emir, quest’ultimo rimane gravemente ferito. É lo stesso Kemal a chiamare i soccorsi e la polizia, alla quale dichiara di aver sparato contro l’uomo.

Le sue dichiarazioni lo fanno finire direttamente in carcere, mentre Emir – in ospedale – lotta tra la vita e la morte. Mentre tutti trattengono il fiato in attesa di conoscere il destino di Emir, Kemal in prigione si trova ad affrontare una situazione difficile.

Quali avventure dovrà affrontare Kemal dietro le sbarre? Ed Emir riuscirà a salvarsi e a impedire a Kemal e Nihan di vivere il loro sogno d’amore? Per scoprirlo – cari amici lettori – vi diamo appuntamento tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni Endless Love.