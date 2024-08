Il più bel sogno d’amore si trasformerà in un incubo per Asu, che nelle prossime puntate Endless Love non esiterà ad accettare la proposta di matrimonio di Soydere. Kemal però avrà un piano ben preciso in testa, e la giovane donna sarà solo una pedina per la sua vendetta contro Emir.

Endless Love, trame turche 2° stagione: Kemal chiede ad Asu di sposarlo

Tutto avrà inizio nel momento in cui Emir – con i suoi sotterfugi – riuscirà a impossessarsi della società di Kemal. Quest’ultimo però sarà già a conoscenza del fatto che la fidanzata è in realtà la sorella segreta dell’imprenditore, e giocherà d’astuzia.

Una volta saputo che Galip – il padre della ragazza – le avrà passato in gran segreto le azioni della Holding Kozcuoğlu, le chiederà di sposarlo. Soydere conta così di riuscire a gestire la società dell’acerrimo rivale. Kemal intenderà rispondere ai sotterfugi di Emir con una controffensiva studiata nei minimi particolari. L’imprenditore riuscirà nel suo intento, visto che Asu – accecata dall’amore che prova per lui – non esiterà a pronunciare il suo “sì” e a dare a Kemal pieni poteri nella gestione del suo pacchetto azionario.

La Alacahan tradirà così la fiducia del fratello e del padre Galip, e troppo tardi si renderà conto di essere caduta in una vera e propria trappola ordita dal suo “amato” Kemal.

Anticipazioni turche Endless Love: la parentela tra Asu ed Emir diventa di pubblico dominio

Durante la cena che Kemal organizzerà con i suoi familiari per comunicare loro la notizia del matrimonio, Asu sarà in forte difficoltà. Tutti i tg parleranno del fatto che la giovane donna è in realtà la sorella segreta di Emir, e Fehime le chiederà di smentire quelle voci.

Asu – messa alle strette – non potrà che confermare quanto annunciato dai tg, e ammettere di aver sempre saputo che Emir era suo fratello. Fehime a quel punto si sentirà tradita e non vorrà sapere più nulla di lei.

Kemal deciderà di giocare a carte scoperte e accuserà Asu di essersi avvicinata a lui solo per fare da spia a Emir e Galip. Lei ribadirà che – in realtà – il padre e il fratello sono sempre stati suoi “nemici” grazie ai racconti dello zio Hakkı. Kemal non si fiderà della donna e le dirà che da quel momento in poi non deve più contare su di lui.

Asu scopre di essere stata ingannata nelle prossime puntate Endless Love

La lite tra Asu e Kemal farà da apripista a un’altra discussione. Dopo l’annuncio dei tg Emir vorrà vederci chiaro, e scoprire chi possa aver diffuso la notizia. Kozcuoğlu entrerà in possesso del certificato di nascita della sorella recuperato da Kemal con l’aiuto di Leyla e Ayhan.

Emir metterà così insieme tutti i pezzi di questo puzzle complicato, e scoprirà che – a rendere pubblica la notizia che lui e Asu sono fratello e sorella – sarà stato proprio Kemal. Nel timore che Soydere possa utilizzare le azioni di Galip, Kozcuoğlu chiederà alla sorella di consegnarle a lui.

Asu però in cuor suo sarà ancora speranzosa di potersi riappacificare con il marito, e si rifiuterà di obbedire a suo fratello. Questo farà perdere ancora di più le staffe a Emir. Quale sarà la sua reazione davanti al rifiuto della sorella? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni Endless Love.