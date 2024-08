Le anticipazioni turche Endless Love rivelano che si arriverà allo scontro fisico tra Kemal ed Emir. Soydere scoprirà la tresca clandestina tra sua sorella Zeynep e il suo peggior nemico, e reagirà duramente. Nello scontro sarà Kozcuoglü ad avere la peggio, visto che si beccherà un proiettile al petto, ma anche per Kemal le cose si metteranno male. Soydere verrà arrestato per il tentato omicidio di Emir.

Endless Love finale stagione: Kemal scopre che Zeynep ha una relazione con Emir

La relazione clandestina tra Zeynep ed Emir non resterà nascosta a lungo. Kozcuoglü – dopo aver finto di voler aiutare la sorella di Kemal e Ozan a fuggire dal Paese – farà in modo che l’uomo venga arrestato con l’accusa di avere ucciso Linda.

Mentre Ozan sarà in carcere riceverà delle foto che mostreranno il tradimento della moglie. Cercherà così un confronto diretto con lei ma – prima di riuscire a parlarle – verrà ricoverato in ospedale dove sarà ritrovato appeso al soffitto senza vita.

La notizia del suicidio di Ozan getterà nello sconforto i suoi familiari. Il padre Onder non reggerà alla vista del cadavere del ragazzo e verrà colto da infarto fulminante. Inevitabilmente anche Kemal scoprirà che la sorella aveva una relazione con il suo peggior nemico. I due si troveranno ai ferri corti, e lo scontro sarà inevitabile.

Kemal colpisce Emir nelle prossime puntate Endless Love

Il duro scontro tra Emir e Kemal finirà in tragedia: Kozcuoglü verrà colpito in pieno petto da una pallottola e ricoverato in ospedale, mentre per Soydere scatteranno le manette. L’accusa di tentato omicidio porterà Kemal dietro le sbarre, mentre Emir in ospedale lotterà per la sua vita.

Questa vicenda – che potremmo seguire in una puntata speciale Endless Love – chiuderà la prima stagione della serie TV turca.

Endless Love finale di stagione, quando in TV?

L’ultimo episodio della prima stagione andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 30 agosto a partire dalle 21:30 circa.

I vertici di Cologno Monzese hanno infatti deciso di regalare ai tantissimi fans della soap turca una puntata speciale, nella prestigiosa fascia serale della domenica di Canale 5. L‘ultimo episodio Endless Love 1° stagione sarà seguito da una puntata inedita che segnerà l’avvio della seconda serie della soap, che ci terrà compagnia nella stagione 2024/2025 in daytime.