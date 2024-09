Tensione alle stelle nelle prossime puntate Endless Love? Gli spoiler turchi rivelano che il segreto sulla paternità di Deniz non resterà tale a lungo. Presto infatti anche Fehime – leggendo il diario di Nihan – scoprirà la verità. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love 2° stagione: i ricatti di Emir

Nihan fingerà di essere felice accanto al marito Emir anche dopo la morte del fratello Ozan. La giovane – dopo aver provato a tagliare i ponti con il passato e trasferirsi con la figlioletta Deniz a Londra – sarà costretta a tornare a Istanbul.

Emir farà infatti rapire la bambina, e dirà a Nihan che – se vuole riabbracciarla – dovrà fare ritorno nella città turca e accettare di essere una famiglia. La donna non avrà cos altra scelta, se non quella di tornare a vivere al fianco di Kozcuoğlu. Si impegnerà quindi a recitare la parte della moglie felice anche agli occhi di sua madre e di Leyla, e prometterà a Emir che nessuno verrà mai a sapere che Deniz è figlia di Kemal. I suoi piani però andranno in fumo a causa di una disattenzione.

Vildan legge il diario di Nihan nelle prossime puntate Endless Love

Fin dal primo momento in cui Nihan avrà scoperto di aspettare un figlio da Kemal, affiderà a un diario segreto le sue emozioni. La giovane donna penserà così di rendere partecipe l’uomo di tutto ciò che riguarda la loro bambina, e avrà intenzione di farlo leggere a Soydere il giorno in cui la piccola compirà un anno.

I suoi propositi però subiranno un cambiamento nel momento in cui Vildan troverà il diario, lasciato incustodito da Nihan. La donna scoprirà così che la figlia starà vivendo nuovamente in una prigione, e prenderà una decisione drastica. La madre di Nihan deciderà di far recapitare subito quel quaderno a Kemal e si affiderà a un corriere al quale darà ordine di portarglielo direttamente in ufficio.

Endless Love, spoiler Turchia: Fehime trova il diario

Il diario finirà così sulla scrivania di Kemal, che però non potrà ancora leggerlo. Fehime infatti si recherà nell’ufficio del figlio e sarà incuriosita da quel quaderno che si troverà sulla sua scrivania. La donna inizierà a sfogliarlo e per lei sarà un duro colpo leggere le parole di Nihan rivolte a Kemal.

“Deniz è tua figlia” leggerà Fehime e sarà sconvolta, ma non avrà neppure il tempo di realizzare quello che ha appena scoperto, perché Emir entrerà nella stanza.

In fretta Fehime nasconderà il diario nella sua borsa, e ascolterà l’ennesimo avvertimento di Kozcuoğlu “Tuo figlio deve stare lontano da mia moglie“.

La discussione sarà interrotta dall’arrivo di Kemal, che difenderà sua madre. Fehime per il momento preferirà tacere al figlio quello che ha appena scoperto.