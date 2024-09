Cosa ci riserveranno le puntate autunnali Endless Love? La soap turca il cui titolo originale è Kara Sevda, promette di tenerci con il fiato sospeso nei prossimi appuntamenti, durante i quali assisteremo al rapimento di Zeynep. Emir sarà determinato a rivelare a Kemal e Nihan che è stata lei a uccidere Ozan, ma poi una scoperta sconvolgente gli farà fare un passo indietro.

Endless Love, trame turche: Kemal a un passo dalla verità sulla morte di Ozan

Soydere sarà a un passo dalla verità nelle prossime puntate Endless Love. L’uomo – grazie all’aiuto di Zehir – riuscirà a trovare la donna che aveva manomesso la stanza d’ospedale dove era stato ricoverato Ozan, con l’intento di far passare l’omicidio come un semplice suicidio.

Insieme a Nihan – sempre più intenzionata a far luce sulla morte del fratello – contatterà così la donna e la convincerà a dare appuntamento alla persona che un anno prima, l’aveva contattata per chiederle di pulire la scena del delitto. Soydere sarà convinto che la donna non abbia idea di chi sia il suo “committente”, mentre questa saprà benissimo chi si nascondeva dietro il suo “contatto anonimo” e sarà addirittura in combutta con Emir.

Kemal ordinerà quindi a Zehir di rimanere tutta la notte in compagnia della “testimone” per evitare che possa darsela a gambe prima che lui e Nihan incontrino il vero assassino. Zehir però cadrà in una trappola: il mattino successivo – quando due uomini di Emir vestiti da poliziotti si presenteranno alla porta – lui dovrà fuggire, permettendo così alla testimone di sparire nel nulla.

Emir fa rapire Zeynep nelle prossime puntate Endless Love

Durante un colloquio con Asu, Emir rivelerà di aver sempre saputo che – a causare la morte di Ozan – sarà stata Zeynep, che non avrà esitato a soffocarlo con un cuscino dopo una lite violenta.

A quel punto Asu consiglierà a Emir di consegnare a Kemal ciò che vuole, per evitare che continui a rovistare sulla faccenda. Soydere vorrà arrivare a scoprire chi sia l’assassino di Ozan? Emir deciderà di fargli trovare sua sorella Zeynep nel luogo in cui l’omicida avrà dato appuntamento alla donna contattata da Kemal e Nihan. Per questo motivo Kozcuoğlu assolderà alcuni uomini per rapire Zeynep, facendola narcotizzare con del cloroformio.

Il piano dell’uomo sembrerà procedere nel migliore dei modi, e dopo aver impacchettato Zeynep in un pacco gigante si preparerà ad assistere alla sorpresa di Kemal. Così facendo Emir penserà di ottenere un doppio vantaggio, e se da un lato ciò dissuaderà Soydere a proseguire nelle indagini, dall’altro servirà ad allontanare da lui Nihan. Emir saprà bene infatti che la moglie non potrebbe mai accettare una relazione con il fratello della donna che avrà ucciso il suo gemello.

Endless Love, spoiler turchi: Emir costretto a cambiare i suoi piani

Poche ore prima dell’arrivo di Kemal e Nihan però, ci sarà un colpo di scena che stravolgerà completamente i piani di Emir. Il commissario Hakan troverà nel bagno della sua casa un test di gravidanza fatto il giorno prima da Zeynep, e capirà che la sua nuova coinquilina sarà in attesa del figlio di Emir.

Hakan si presenterà da Kozcuoğlu e gli svelerà quanto avrà appena scoperto, esortandolo a lasciare in pace una volta per tutte la Soydere. Questa rivelazione sconvolgente porterà Emir a fare un passo indietro. L’uomo deciderà di proteggere la madre di suo figlio e la porterà via dal capannone prima dell’arrivo di Nihan e Kemal. Un dietrofront imprevedibile, che non consentirà a Kemal e Nihan di arrivare alla verità sulla morte di Ozan.