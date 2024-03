Cosa accadrà prossimamente nella nuova serie turca Endless Love? Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia rivelano che nelle prossime puntate della soap assisteremo a una decisione di Emir, che avrà il solo scopo di aumentare le tensioni con Kemal. L’uomo non esiterà ad assumere Tarik – fratello del Soydere – come suo barbiere personale, pagandolo profumatamente. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Turchia Endless Love, la tensione tra Emir e Kemal

Tra Emir Kozcuoğlu e Kemal Soydere non corre certo buon sangue, e i due sono pronti a sfruttare ogni occasione per provocarsi a vicenda. La situazione non migliorerà affatto in futuro. Emir cercherà in ogni modo di “boicottare” il suo nemico, soprattutto dopo aver scoperto che in passato lui e Nihan avevano avuto una storia.

Quello che l’uomo escogiterà nelle prossime puntate, non solo farà aumentare l’astio con Kemal, ma provocherà una vera e propria guerra familiare.

Kozcuoğlu deciderà infatti di assumere Tarik Soydere come suo barbiere personale, una decisione che non piacerà affatto a Kemal.

Kemal furioso con Tarik nelle prossime puntate Endless Love

Per “colpire” Kemal, Emir escogiterà un modo per avvicinarsi alla sua famiglia. Dopo aver indagato su di lui grazie al fidato Tufan l’uomo metterà a segno una mossa subdola.

Kozcuoğlu penserà di avvicinarsi a Tarik Soydere, il fratello di Kemal, arrivando ad assumerlo come suo barbiere personale. Gli offrirà uno stipendio allettante, che lo spingerà ad accettare questo lavoro. Tarik però, non dirà niente ai suoi genitori di questa nuova occupazione, e Kemal sarà all’oscuro delle nuove manovre di Emir.

Spoiler turchi Endless Love: Kemal scopre la verità

La vendetta di Emir potrà dirsi completa solo se Kemal sarà a conoscenza del fatto che il fratello è diventato un collaboratore del suo peggior nemico, ed è per questo che l’uomo – con l’aiuto del fidato Tufan – farà in modo che Kemal veda suo fratello intento a sistemargli i capelli.

Kemal confuso chiederà al fratello spiegazioni, ma questo gli risponderà che non non deve dare conto a lui per ciò che fa. Inevitabilmente ciò porterà a un duro scontro tra i due, e i genitori si schiereranno dalla parte del fratello maggiore.

Il padre Hüseyin farà presente a Kemal che è stato proprio lui a portare Emir nelle loro vite, a causa del fidanzamento andato male con Nihan.

Curiosi di conoscere qualcosa di più su questa avvincente storyline? Continuate a seguirci per non perdervi le news Endless Love.