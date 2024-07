Nei prossimi episodi Endless Love (Kara Sevda) vedremo Emir tendere una trappola a Nihan e Kemal. Kozcuoğlu farà in modo che i due si ritrovino in un capannone per poi fare la sua entrata magistrale e fare loro una confessione choc sulla morte di Ozan.

Anticipazioni straniere Endless Love: Emir attira Kemal e Nihan in una trappola

Le anticpazioni che arrivano dagli spoiler turchi rivelano che nelle prossime puntate Endless Love vedremo Emir nei guai. Tutto inizierà quando Zeynep gli confesserà di essere stata lei a entrare nella stanza d’ospedale in cui si trovava Ozan, con l’intenzione di farlo tacere. La donna sarà disposta a tutto pur di difendere la sua relazione con Kozcuoğlu, anche a correre il rischio di finire in prigione.

Emir reagirà a questa notizia mostrando una freddezza impressionante, e inizierà a pensare a un piano per scagionarsi. Kozcuoğlu capirà che – fino a quando Kemal indagherà sulla morte di Ozan – lui sarà in pericolo. Soydere avrà infatti ormai capito che il cognato non si sarà suicidato, ma sarà stato ucciso, e vorrà scoprire la verità. Qualora le indagini del suo nemico numero uno lo portassero a scoprire che la sorella è coinvolta nella morte, anche la sua relazione clandestina finirebbe per venire alla luce.

Emir progetterà così di attirare con una scusa Kemal e Nihan in un capannone fuori città. Entrambi non capiranno il motivo per il quale si trovano lì e saranno sorpresi dall’arrivo di Kozcuoğlu.

Emir racconta la “sua” verità nelle prossime puntate Endless Love

Emir farà il suo ingresso nel capannone, e con il suo solito sorriso beffardo inizierà a fornire la sua versione sulla morte di Ozan. Tivolgendosi a Nihan l’uomo dirà “Ho avvelenato io tuo fratello“.

Davanti alle richieste di spiegazioni della donna, Emir le ricorderà di averle già detto di essere disposto a rapire Ozan pur di farlo uscire di prigione. Lei ricorderà bene quelle parole, e si rammenterà anche di aver pregato Emir di non fare pazzie.

L’uomo continuerà “Ho fatto in modo che il cibo portato a Ozan potesse provocargli una grave intossicazione alimentare, così sarebbe potuto andare in infermeria e avrei mandato uno dei miei uomini a rapirlo. Ho perso troppo tempo e quando il mio uomo era pronto, Ozan si era già tolto la vita. Se io avessi portato a termine il mio piano tuo fratello sarebbe vivo e non piangeresti ora“.

Con queste parole Emir riuscirà a raggiungere un duplice obiettivo. Da un lato fornirà a Kemal una versione dei fatti che lo costringerà a interrompere la ricerca della verità (salvando così la sua relazione clandestina con Zeynep) e dall’altro fornirà a Nihan una prova tangibile di quanto tenga a lei.

La donna crederà alle sue parole, e pregherà Soydere di lasciarla in pace. Ma basterà davvero questa versione dei fatti a fermare Kemal? Lo scopriremo nei prossimi giorni.