La serie tv turca Endless Love (Kara Sevda) continua a regalarci grossi colpi di scena. Cosa accadrà nella settimana dal 7 al 13 settembre? Riflettori puntati su Emir Kozcuoglu, che grazie ad alcune informazioni ottenute da Zeynep, capirà che Kemal è ormai vicino a scoprire la verità sulla piccola Deniz. Nel frattempo Nihan dovrà tenere a distanza Soydere, e per riuscirci chiederà aiuto ad Asu.

Anticipazioni Endless Love dal 7 al 13 settembre 2024

Kemal vedrà Deniz e nella sua mente inizierà a farsi largo l’idea che la bambina possa essere sua figlia. Soydere penserà a un sistema per confermare o smentire i suoi sospetti, ma nel frattempo Emir interrogherà Zeynep e – grazie ad alcune informazioni ottenute dalla cognata – si renderà conto che Kemal sarà ormai vicinissimo alla verità.

Nel frattempo quest’ultimo terrà costantemente sotto controllo la casa di Nihan, e mentre lei discuterà con suo marito sull’accordo matrimoniale, Kemal irromperà in azienda per rivelare all’uomo di avergli teso una trappola dopo aver saputo che si è impossessato in modo scorretto delle quote dell’Alacahan Holding.

Kemal indaga sulla morte di Ozan nelle prossime puntate Endless Love

Soydere non riuscirà a convincersi che il marito di sua sorella possa essersi suicidato in carcere, e deciderà di indagare a fondo sulla morte di Ozan.

Kemal cercherà di convincere l’ispettore Hakan a indagare, ma quest’ultimo gli presenterà delle prove che sembreranno dimostrare il suicidio.

Spoiler Endless Love: Nihan cerca di allontanare Kemal

Nihan non tollererà più la presenza di Soydere nella sua vita e sarà talmente esasperata dalla vicinanza da chiedere aiuto ad Asu per riuscire a tenerlo lontano.

Intanto però Kemal sospetterà sempre più che Deniz possa essere sua figlia, e si preparerà a fare un test del DNA. Nel frattempo Soydere affronterà anche sua sorella Zeynep, e la accuserà di avere causato il suicidio del marito Ozan.

Dove vedere Endless Love, la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. A partire da sabato 7 settembre la serie TV ci terrà compagnia anche nel weekend, con appuntamenti extra large che prenderanno il via alle 14:45. Confermato anche l’appuntamento in prime time del venerdì.

Gli episodi – dopo la messa in onda su Canale 5 – vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.