La serie tv turca Endless Love promette di regalarci nuove emozioni. Negli episodi in onda dal 6 al 12 luglio nel daytime di Canale 5 riflettori puntati su Nihan ed Emir, che si troveranno coinvolti in un incidente stradale. Fortunatamente non ci saranno conseguenze fisiche, i due usciranno illesi ma Emir nutrirà dei sospetti.

Anticipazioni Endless Love dal 6 al 12 luglio 2024

Quella che avrebbe dovuto essere una sorpresa di Emir per Nihan rischierà di trasformarsi in tragedia nelle prossime puntate Endless Love. Kozcuoğlu si recherà a prendere la moglie al lavoro per condurla in campagna e trascorrere qualche ora con lei. Il suo scopo sarà quello di ricostruire la stessa situazione vissuta da Nihan con Kemal, quando i due rimasero bloccati nel bosco. Sulla strada del ritorno però, i due saranno protagonisti di un brutto incidente d’auto. La macchina non risponderà più ai comandi e inizierà a sbandare, terminando la sua corsa contro un albero. La coppia fortunatamente non riporterà conseguenze, e Nihan ed Emir riusciranno a uscire indenni dalla vettura e salvarsi. Tuttavia Kozcuoğlu inizierà a dubitare che – dietro quanto accaduto – ci sia lo zampino di Kemal.

Soydere avrà organizzato l’incidente per eliminare il suo nemico?

Subito dopo lo schianto partirà un’indagine per capire che cosa sia successo, ma Emir sembrerà avere già le idee chiare. L’uomo si scaglierà contro il personale medico che lo ha assistito dopo l’incidente, e accuserà a gran voce i dottori di essere complici di Kemal, il quale avrebbe ordito un piano studiato a tavolino per ucciderlo.

Endless Love, anticipazioni settimanali: i dubbi di Onder

Le accuse mosse da Emir sembreranno condivise anche da Onder, che chiederà delucidazioni a Galip sull’incidente che ha visto protagonista sua figlia con il marito.

La reazione dell’uomo non sarà delle migliori e contribuirà ad alimentare i sospetti di Onder. Galip si mostrerà infastidito dalla sua insistenza per scoprire se Kemal Soydere è davvero responsabile di quanto è successo. Galip si rifiuterà di rispondere alle domande del consuocero, lasciandolo in preda a mille dubbi.

Endless Love, cos’altro accade?

Nel frattempo Tufan – su ordine di Emir – accompagnerà Zeynep alla clinica per abortire. La giovane sarà disperata all’idea di dover rinunciare al suo bambino, e finirà per chiedere aiuto ad Asu. La nipote di Hakki verrà così a sapere che Zeynep sarà costretta ad abortire e deciderà di intervenire, evitando il peggio.

Intanto Nihan ed Emir affronteranno – ciascuno a suo modo – i postumi dell’incidente. Mentre la giovane donna si concentrerà sul nuovo progetto della scuola per non pensare ai suoi problemi di cuore, lui continuerà a cercare indizi che possano far luce sull’accaduto. Kozcuoğlu scoprirà che Asu aveva noleggiato a suo nome la stessa auto avvistata sul luogo dell’incidente.

Endless Love la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. A partire da sabato 29 giugno le avventure di Kemal e Nihan non ci faranno invece più compagnia nel fine settimana. Gli episodi – dopo la messa in onda su Canale 5 – vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.