La serie tv turca Endless Love (Kara Sevda) promette di regalarci nuovi colpi di scena. Negli episodi in onda dal 3 al 9 agosto, nel daytime di Canale 5, i riflettori saranno puntati su Zeynep e la sua gravidanza, che finirà per scatenare mille dubbi in Ozan. È davvero suo il figlio che la sorella di Kemal porta in grembo? Per avere una risposta sicura Ozan chiederà alla moglie di sottoporsi al test di paternità. Emir intanto rassicura la futura mamma, garantendole che interverrà per alterare i risultati dell’esame.

Anticipazioni Endless Love dal 3 al 9 agosto 2024

Ozan affronta Nihan, chiedendo alla sorella spiegazioni riguardo al suo comportamento nei confronti di Zeynep. Subito dopo il giovane – per riuscire a mettere a tacere le voci sulla moglie – le chiede di sottoporsi a un test di paternità. Zeynep è terrorizzata all’idea, ma poi Emir la tranquillizza dicendole che farà in modo di far risultare che il bambino che porta in grembo è figlio di Ozan. Kozcuoğlu si accorda poi con Zeynep perché convinca suo marito a fuggire con lei.

Endless Love, trame settimanali: Nihan da appuntamento a Kemal, lui non si presenta

Leyla convince Nihan a rivelare a Kemal i loro sospetti su Emir e Zeynep. Nihan da così appuntamento al giovane al pozzo, ma lui non si presenta. Il giovane decide invece di raggiungere Asu, che aveva fatto seguire da Zehir.

Nel frattempo Tufan riesce a trovare Hakki, che si era rifugiato in una villa vicina a quella di Mujgan. Mentre l’uomo lo osserva – aspettando il momento giusto per agire – giunge Asu, seguita da Kemal.

Soydere rimane sorpreso nel trovarsi davanti anche Hakki, e gli chiede chiarimenti sulla sua sparizione. L’uomo però non sembra disposto a dare spiegazioni – affermando di desiderare solo proteggerlo – poi lo prega di non cercarlo più e sposare Asu.

Asu ricattata da Emir nelle prossime puntate Endless Love

Kemal va a casa di Asu e – pur non potendo negare che il suo unico vero amore è Nihan – fa alla giovane donna una dichiarazione che potrebbe sconvolgere presto la vita di entrambi. Asu è al settimo cielo, ma Emir – che è nascosto per non farsi vedere da Kemal – ascolta la loro conversazione. Kozcuoğlu non ha intenzione di rendere la vita facile alla sorella. Non solo approfitta dell’informazione di cui è venuto a conoscenza prima di tutti per far soffrire sua moglie Nihan, ma se ne serve anche per ricattare Asu. Se la giovane donna vuole che la sua storia d’amore con Kemal giunga all’altare dovrà consegnargli la pistola con le impronte digitali di Ozan.

Asu riesce a impossessarsi dell’arma e la cosegna a Emir, come promesso. Nel frattempo Ozan si prepara a partire con Zeynep, ignaro del destino che lo attende.

Dove vedere Endless Love, la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli episodi – dopo la messa in onda su Canale 5 – vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.