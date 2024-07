La serie tv turca Endless Love (Kara Sevda) promette di regalarci nuove forti emozioni. Negli episodi in onda dal 27 luglio al 2 agosto, nel daytime di Canale 5, i riflettori saranno puntati su Kemal. Dapprima gioirà per l’assenza del rivale Emir a un’importante riunione, poi si stupirà nel vedere che Nihan avrà deciso di prendere il suo posto. Nel frattempo Asu avrà un’importante rivelazione da fare su Tarik.

Anticipazioni Endless Love dal 27 luglio al 2 agosto 2024

L’assenza di Emir a una riunione in ufficio farà tirare un sospiro di sollievo a Kemal. Soydere sarà convinto che Kozcuoglu alla fine abbia deciso di tirarsi indietro e sarà felice di non doversi scontrare di nuovo con l’eterno rivale. Tuttavia la sua gioia durerà poco e si spegnerà non appena Nihan farà la sua comparsa nella stanza.

La sua ex fidanzata deciderà infatti di assumere il ruolo del marito nell’azienda di famiglia, durante la sua assenza. Kemal – che nel frattempo sta cercando di dimentica la donna con molta difficoltà – farà fatica ad accettare l’idea di trovarsi a lavorare fianco a fianco con lei.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Asu rivela che Tarik è un omicida

La fine della relazione con Nihan sarà stata un duro colpo per Kemal e l’uomo farà di tutto per lasciarsi la delusione alle spalle e riprendere le redini della sua vita. Anche la donna sarà devastata dal dolore, anche se non riuscirà a fare a perdonare Soydere per aver messo in pericolo la vita di suo fratello Ozan.

Tuttavia ben presto Soydere avrà altro a cui pensare. Asu parlerà infatti con Fehime e Huseyin e rivelerà ai coniugi Soydere che Tarik è un assassino. Le accuse mosse dalla giovane al barbiere saranno gravissime, e la famiglia resterà sconvolta.

Zeynep incontra Asu nelle prossime puntate Endless Love

Zeynep chiederà un incontro ad Asu per poterle parlare. Al loro appuntamento si presenterà anche Emir.

Kozcuoglu porterà via la nipote di Hakki, ma Zehir osserverà la scena a distanza e rivelerà a Kemal quanto accaduto, affermando di sapere dove Emir avrà portato Asu. Seguendo le indicazioni avute, Soydere li raggiungerà e noterà una forte tensione tra i due.

Alle domande di Kemal Asu risponderà affermando che – secondo Nihan – il padre del bambino di Zeynep sarebbe Emir.

Endless Love la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli episodi – dopo la messa in onda su Canale 5 – vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.