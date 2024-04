La serie tv turca Endless Love è giunta alla settima settimana di programmazione. Negli episodi in onda dal 27 aprile al 3 maggio nel daytime di Canale 5 assisteremo ai sospetti di Onder. Il giovane subisce un attentato, e pensa che dietro a tutto si celi Emir. Nel frattempo Kemal capisce che Nihan si è sposata con Emir contro la sua volontà e prova a fare chiarezza. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love dal 27 aprile al 3 maggio

Nihan e la sua famiglia sono preoccupati per le condizioni di salute di Onder, dopo che il ragazzo è stato investito. In realtà lui si sta riprendendo, ma è convinto che non si sia trattato di un incidente.

Rivivendo con la memoria gli istanti che hanno preceduto l’impatto, Onder è sempre più dell’idea che il conducente dell’auto abbia sterzato di proposito per travolgerlo. Quando poi scopre che nella vettura c’era anche Tarik, i suoi sospetti cadono inevitabilmente su Emir.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Kemal vuole le chiavette USB

Galip ed Emir si incontrano a casa della madre di quest’ultimo, che giace in un letto in stato di incoscienza da 25 anni. Galip si rifiuta di restituire a suo figlio le chiavette USB, dicendogli che intende usare ogni mezzo a sua disposizione per trovare la persona che lo sta ricattando.

Kemal osserva la scena da lontano e – parlando con Nihan al telefono – le dice di essere determinato a impossessarsi delle chiavette nelle mani di Galip, per scoprire la verità sulla terribile notte che ha cambiato per sempre le loro vite.

Si reca così in un quartiere poco raccomandabile e chiede aiuto a Zehir. L’uomo inizialmente è riluttante, ma poi accetta di aiutarlo e si apposta vicino a casa di Galip.

Endless Love, spoiler al 3 maggio

Zeynep comunica ai suoi genitori di non voler sposare Salih. Kemal si reca dalla sua famiglia per capire le ragioni di questa scelta, e chiede alla sorella i motivi della sua decisione. Lei afferma di non amare Salih, e poi nega che nella sua vita ci sia un altro uomo.

In seguito tra Kemal e Tarik c’è uno scontro acceso, durante il quale quest’ultimo chiede al fratello di farsi da parte e lasciare che sia lui ad occuparsi di Zeynep. Lei nel frattempo, telefona di nascosto ad Emir, ma Nihan vede il suo nome sul telefono che squilla e affronta il marito, intimandogli di lasciare in pace la ragazza.

Nihan è convinta che Zeynep frequenti Emir e la affronta, cercando di metterla in guardia sulla pericolosità dell’uomo.

Endless Love la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli episodi vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.