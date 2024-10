Nuovi colpi di scena ci attendono nelle nuove puntate Endless Love. La soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – promette di regalarci nuove vicende che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà negli episodi in onda dal 26 ottobre al 1° novembre? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni settimanali Endless Love: dov’è finita Deniz?

La piccola Deniz – dopo essere stata rapita da Kemal – sembrerà sparita nel nulla, ed Emir continuerà a cercarla. Kozcuoglu sarà ormai consapevole del fatto che Zeynep lo avrà ingannato, e che Kemal abbia potuto introdursi nella villa per portare via Deniz solo grazie alla complicità della sorella. Sarà Banu a informare Kozcuoglu del tradimento di Zeynep, dopo aver ascoltato una conversazione tra la donna e Tarik.

Emir sarà furioso per il comportamento della sua amante, anche se al momento la sua priorità sarà quella di ritrovare la bambina. Tuttavia i suoi sforzi non porteranno a niente, e nessuno sembrerà riuscire a trovare il nascondiglio in cui Soydere avrà portato sua figlia.

Tutto questo non farà altro che fare infuriare ancora di più Emir, che giurerà per l’ennesima volta vendetta contro il suo acerrimo nemico.

Hakan scopre che Kemal è il padre di Deniz nelle prossime puntate Endless Love

Il segreto sulla paternità di Deniz non sarà destinato a rimanere a lungo tale, visto che anche Hakan ben presto verrà a sapere che il padre della bambina è in realtà Kemal. A informare il commissario sarà Zeynep. Pur comprendendo il gesto di Kemal il commissario dovrà fare il suo dovere ed è per questo che mobiliterà una squadra di poliziotti per dargli la caccia.

Nel frattempo anche Emir mobiliterà i suoi uomini, e i familiari del “rapitore” si troveranno così a essere sorvegliati 24 ore su 24.

Kemal – ormai consapevole che il suo piano sarà fallito – cercherà di individuare chi abbia fatto la spia. Il suo piano potrà arrivare a una svolta quando Tarik troverà nella borsa di sua madre una microspia, e non esiterà a denunciare il fatto, con l’intenzione di fare luce sulla persona che stava tenendo sotto controllo la donna.

Endless Love, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

Nihan saprà che la figlia sarà al sicuro con Kemal, anche se dovrà fingere il contrario con Emir. Tuttavia la donna non sopporterà la lontananza dalla piccola.

Kemal e Nihan decideranno che la cosa migliore da fare per evitare che Emir possa far sparire Deniz sia portarla in un luogo sicuro accudita dai genitori di Kemal. Il loro piano coinvolgerà anche Zehir e alcuni uomini, che dovranno agire per depistare eventuali inseguitori sguinzagliati da Emir.

Un contrattempo rischierà però di mandare tutto a monte, quando Nihan si accorgerà che la figlia sarà piena di bollicine rosse, i due non potranno fare altro che portarla in ospedale. I