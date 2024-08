La serie tv turca Endless Love (Kara Sevda) si ripresenta al consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5 dopo la pausa estiva, e promette di regalarci nuovi colpi di scena. Negli episodi in onda dal 26 al 30 agosto riflettori puntati su Nihan, che dopo essere stata costretta da Emir a partecipare alla festa di fidanzamento di Kemal e Asu – sviene subito dopo il rito degli anelli. Nel frattempo Ozan viene arrestato.

Anticipazioni Endless Love dal 26 al 30 agosto 2024

Nihan si allontana dalla festa portando con sé la lettera che Kemal le aveva consegnato qualche tempo prima, chiedendole di leggerla solo se lui un giorno avesse rinunciato a lei.

La giovane non riesce a trattenere le lacrime leggendo le parole piene d’amore dell’ex, ma quando si imbatte di nuovo in lui, non riesce a rivelargli i suoi sentimenti e i suoi desideri.

Al termine del rito degli anelli – che sancisce ufficialmente il fidanzamento tra Asu e Kemal – Nihan sviene.

Ozan arrestato nelle prossime puntate Endless Love

Mentre Kemal e Asu festeggiano il loro fidanzamento nel corso di un ricevimento sontuoso, Zeynep e Ozan vengono portati al molo da Tarik secondo il piano concordato con Emir. I due si preparano così a lsciare la Turchia, ma qualcosa va storto.

Ozan viene arrestato e condotto in carcere con l’accusa di omicidio. Kemal sospetta che dietro la fuga di Ozan e Zeynep ci sia lo zampino di Emir, in quanto è convinto che il cognato da solo non sarebbe mai stato in grado di organizzare un’operazione simile.

Spoiler Endless Love: Nihan scopre che Ozan è stato arrestato

Nihan – ricoverata in ospedale dopo il malore avuto alla festa di fidanzamento di Kemal – scopre che Ozan è stato arrestato e sospetta che Emir possa essere coinvolto in quanto accaduto.

Kozcuoglü – per convincere la moglie della sua estraneità al piano di fuga – le suggerisce che potrebbe essere stato il ricattatore ad aiutare i ragazzi.

Endless Love, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Emir e Asu si trovano al capezzale della loro madre, e la giovane donna respinge con fermezza un piccolo tentativo di avvicinamento di suo fratello. Una rivelazione di Emir porta però i due a prendere una decisione comune.

Nihan e Kemal si scontrano: lei gli rimprovera l’arresto di Ozan, lui le rinfaccia di aver ceduto a Emir.

Ozan viene assalito da una profonda sensazione di sconforto, e riesce a trovare la forza di sopravvivere dietro le sbarre solo nel suo amore per Zeynep. Poi però qualcuno gli fa recapitare delle foto che lo costringono a ricredersi sulla moglie.

Anche Kemal scopre la relazione tra Zeynep ed Emir e decide di affrontare il suo acerrimo nemico. Quello che ignora è che si sta dirigendo nella tana del lupo: Emir ha infatti convinto Tufan a risolvere la questione con Kemal una volta per tutte.

Dove vedere Endless Love, la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Questa settimana previsto anche un appuntamento extra in prime time: Endless Love raddoppia venerdì 30 agosto, e oltre al consueto appuntamento in daytime si ripresenta anche nella fascia serale di Canale 5.

Gli episodi – dopo la messa in onda – vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.