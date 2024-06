La serie tv turca Endless Love è giunta alla decima settimana di programmazione. Negli episodi in onda dal 22 al 28 giugno nel daytime di Canale 5 riflettori puntati su Zeynep, che verrà sorpresa da Sezin in camera di Emir. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love dal 22 al 28 giugno 2024

Nihan sorprende Zeynep all’interno della camera da letto di Emir e rimane senza parole. L’uomo capisce di essere nei guai e la sua reazione è immediata. Emir cerca di giustificarsi dicendo alla moglie che Zeynep è entrata nella sua stanza solo per recuperare la pistola con cui Kemal ha cercato di ucciderlo.

Nihan finge di credere alla versione data da Emir, ma in realtà ha capito come stanno le cose. Così – mentre Emir può tirare un sospiro di sollievo al pensiero che con le sue bugie è riuscito a ingannare la moglie Nihan – quest’ultima sa bene che tra il marito e Zeynep c’è una relazione clandestina che i due portano avanti da tempo a sua insaputa.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Kemal indaga su Nihan

Onder e Galip si contendono le attenzioni di Leyla, e nessuno dei due sembra disposto a fare un passo indietro. Nel frattempo Kemal cerca di dimostrare che l’aggressione alla ragazza è stata ordinata da Emir, ma ancora una volta si trova in un vicolo cieco.

Nel frattempo Tufan cerca di mettersi in contatto con Asu, ma la donna non ha affatto intenzione di ascoltare le sue parole e si rifiuta di rispondergli anche al telefono.

Intanto Kemal decide di seguire Nihan ed Emir, per avere conferma della sua sensazione in merito al fatto che la donna gli stia dicendo una serie di bugie. La sua sensazione si rivelerà fondata?

Endless Love la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset, il sabato e la domenica alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli episodi – dopo la messa in onda su Canale 5 – vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.