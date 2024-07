La serie tv turca Endless Love (Kara Sevda) promette di regalarci nuove emozioni. Negli episodi in onda dal 20 al 26 luglio nel daytime di Canale 5 riflettori puntati su Emir, che verrà incastrato dal misterioso ricattatore che lo sta tormentando da mesi e arrestato. Zeynep intanto prenderà una decisione drastica: lasciare Ozan e andarsene da casa.

Anticipazioni Endless Love dal 20 al 26 luglio 2024

Durante la festa per la raccolta fondi Emir si muoverà furtivamente negli uffici, seguendo le direttive dettate dalla persona che lo sta tenendo in pugno da tempo. Il misterioso ricattatore si dirà pronto a rivelare a Kozcuoglu l’identità del “fratello”.

Ma la polizia – facendo delle ricerche – finirà all’interno dell’archivio dove troverà Emir. Per l’uomo scatteranno così le manette.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Kemal ha un confronto con i Sezin

Mentre tutta la famiglia sarà sconvolta per l’arresto dell’imprenditore, Kemal si presenterà davanti al commissariato e avrà un confronto acceso con i Sezin e i suoi fratelli. All’interno intanto la polizia deciderà di trattenere Emir, poiché vi sarà la sensazione che l’uomo possa nascondere qualcosa.

Zeynep lascia Ozan nelle prossime puntate Endless Love

Nei prossimi episodi Endless Love ci sarà spazio anche per le vicende di Zeynep, che deciderà di lasciare Ozan e andarsene da casa. L’uomo sarà profondamente turbato dalla decisione della moglie, e finirà per far ricadere la sua frustrazione sui suoi familiari, accusandoli di essere la causa della fine del suo matrimonio con la sorella di Kemal.

Endless Love, spoiler al 26 luglio

Nel frattempo Tarik non sembrerà disposto a desistere con Banu. L’uomo non perderà le speranze di sposarsi con la sua fidanzata e – per la seconda volta – le chiederà di diventare sua moglie.

Stavolta il destino sembrerà volgere a suo favore, e l’ex amante di Emir accetterà la proposta. Tuttavia la sua decisione non sarà dettata dai sentimenti che proverà per Tarik, ma piuttosto dal ricatto di Kozcuoglu, che la costringerà a rispondere di sì.

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Da sabato 29 giugno le avventure di Kemal e Nihan non ci fanno invece più compagnia nel fine settimana. Gli episodi – dopo la messa in onda su Canale 5 – vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.