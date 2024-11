Nuovi colpi di scena ci attendono nelle nuove puntate Endless Love. La soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – promette di regalarci nuove vicende che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà negli episodi in onda dal 2 all’8 novembre? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Endless Love: Kemal sospetta di Zeynep

La morte di Ozan lascerà pesanti interrogativi sia a sua sorella Nihan che a Kemal. Soydere dovrà fare i conti anche con un dubbio atroce, ovvero che sua sorella Zeynep sia in qualche modo coinvolta nell’omicidio del ragazzo.

Mentre Kemal e Nihan si recheranno all’ospedale in cui Ozan è stato ricoverato, per trovare eventuali testimoni oculari che possano far luce su ciò che è realmente accaduto la notte dell’omicidio, Zeynep chiederà aiuto a Tarik per riuscire a distruggere le prove che Hakan avrà in mano.

Endless Love, spoiler all’8 novembre: Kemal fa una scoperta sconvolgente

Nihan sarà sempre più convinta che Zeynep abbia avuto un ruolo determinante nella morte del gemello, e convincerà Kemal ad andare a parlarle. Soydere deciderà così di affrontare la sorella, e quest’ultima ammetterà di essersi recata nella stanza di Ozan la sera in cui è morto. Zeynep dirà al fratello di essersi trattenuta solo pochi minuti, e di aver mentito per paura.

Sarà però quello che la ragazza confesserà subito dopo a sconvolgere Kemal: Zeynep confesserà di essere incinta di Emir. Davanti a questa notizia la reazione di Soydere sarà estremamente dura, e l’uomo non riuscirà a trattenere tutta la sua rabbia. “Vorrei che fossi morta tu invece di Ozan” le griderà prima di andarsene e lasciare Zeynep in lacrime.

Tarik distrugge le prove di Hakan nelle prossime puntate Endless Love

Zeynep lascerà la porta di casa aperta, in modo tale da consentire a suo fratello Tarik di introdursi nell’abitazione e distruggere le prove che Hakan avrà in mano, e che potrebbero incastrare la ragazza. Il commissario – quando scoprirà cosa è accaduto – sospetterà di Kemal.

Tuttavia il commissario non sarà disposto a darsi per vinto, e dirà a Zeynep che presto avrà accesso alle impronte digitali sul bottone, e che questo gli permetterà di identificare l’assassino e scoprire il legame con Emir.

Nel frattempo, Kemal si recherà a casa dei genitori e cercherà nella stanza di Zeynep la camicetta a cui manca un bottone. Una volta trovata l’uomo non avrà più dubbi. Tarik intanto contatterà Zeynep per avvisarla che Kemal è andato là per ottenere una conferma ai suoi sospetti. Il cerchio si stringerà così intorno a Zeynep, che sopraffatta dagli avvenimenti tenterà il suicidio.

Il tentativo di suicidio di Zeynep verrà interrotto da Kemal. Soydere si recherà a casa di Hakan e – con le chiavi trovate in precedenza – riuscirà a entrare e salvarla.

Endless Love, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

Ayhan – con l’aiuto dei bambini del quartiere – organizzerà una sorpresa per Leyla. Quando lui le rivolgerà una dolce proposta di matrimonio, Leyla accetterà con grande felicità.

Nihan ed Emir si presenteranno davanti ai giornalisti ma durante l’intervista – con grande sorpresa di Emir – Nihan dichiarerà che il loro matrimonio è solo una farsa. Dopo un iniziale momento di confusione Emir si allontanerà dalla moglie e annuncerà la sua volontà di divorziare e prendersi cura della figlia. Kozcuoglu lascerà quindi intendere la sua volontà di portare via Deniz alla madre.

Tarik affronterà Banu e le dirà che è arrivato il momento di separarsi. La coppia comunicherà la decisione a Huseyin e Fehime.