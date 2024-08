La serie tv turca Endless Love (Kara Sevda) continua a regalarci grossi colpi di scena. Cosa accadrà nella settimana dal 2 al 6 settembre? Riflettori puntati su Kemal, che verrà accusato di creare disordini in carcere e finirà in isolamento.

Anticipazioni Endless Love dal 2 al 6 settembre 2024

Hakan nutrirà molti sospetti sulle circostanze che hanno portato al suicidio di Ozan e – sebbene i suoi superiori si dichiareranno contrari – proseguirà con le indagini. Kemal nel frattempo sarà costretto ad affrontare delle difficoltà in carcere. Dopo essere stato accusato di creare disordini, Soydere finirà rinchiuso in una cella di isolamento, dove dovrà fare i conti con le angherie dei secondini. Tra le guardie carcerarie ci sarà Sikti, un uomo che si dimostrerà molto violento. Kemal potrà però contare sull’aiuto di un detenuto, Ayhan, e di una guardia, Selim.

Kemal rifiuterà di vedere Nihan nelle prossime puntate Endless Love

Quando Nihan si recherà in carcere a far visita a Kemal, quest’ultimo si rifiuterà di vederla. Il motivo che spingerà la giovane donna a chiedere un incontro con l’ex sarà quello di metterlo al corrente che aspetta un figlio da lui. Dopo il suo rifiuto però, Nihan lascerà il carcere e – durante un incontro con i giornalisti – dichiarerà di essere incinta del figlio di Emir.

Quando Kemal sentirà l’intervista, si farà prendere da una crisi di nervi e verrà messo in isolamento.

Spoiler Endless Love: Tarik affronta Emir

Nel frattempo Emir si riprenderà dall’ultima operazione che avrà subito, e scoprirà ben presto che il ritorno alla vita di tutti i giorni non sarà facile. I problemi non tarderanno ad arrivare, e le sue difficoltà affioreranno nel momento in cui Tarik lo affronterà, dicendogli che – dopo lo scontro con Kemal – non potrà più lavorare per lui.

Emir resterà apparentemente tranquillo, pur lasciando trapelare velate minacce. Subito dopo avrà una discussione accesa anche con Asu, quando lei gli farà notare che – pur riconoscendo il figlio di Nihan – lui non potrà mai dimostrare che è suo.

Emir realizzerà così che sua moglie avrà in testa un piano di fuga, e che le sue affermazioni nel corso dell’intervista avevano il solo scopo di trarlo in inganno. Ordinerà quindi a Galip di controllare i movimenti della moglie per impedirle di partire.

Hakan si recherà in ospedale per interrogare Emir, che però lo minaccerà di farlo trasferire – o addirittura licenziare – se non rinuncerà all’indagine.

Endless Love, trame settimanali: Emir minaccia Nihan usando Deniz

Kemal sarà assolto e uscirà di prigione. Ad attenderlo fuori dal carcere, ci sarà anche Nihan. Soydere andrà verso di lei, ma in quel momento sul cellulare della donna arriverà un video. Sul telefonino Nihan potrà vedere la piccola Deniz, che Emir avrà fatto rapire.

Nihan sarà sconvolta e se ne andrà. Si incontrerà con il marito, che detterà le sue condizioni per ridarle sua figlia. Nihan dovrà tornare a vivere con lui senza chiedere aiuto a nessuno, altrimenti l’uomo potrebbe arrivare a dare la bambina in adozione.

Invano lei cercherà di denunciarlo. Le sue mosse finiranno solo per causarle un’accusa per diffamazione. Disperata la donna darà fuoco alla casa dove Emir vorrebbe che lei tornasse a vivere per riavere sua figlia. Nel frattempo l’uomo cercherà un avvocato disposto a sporcarsi le mani per lui.

Endless Love, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Huseyin e Fehime organizzeranno una cena in onore di Kemal.

Nihan ingaggerà un investigatore privato per ritrovare la sua bambina, ma Emir riuscirà a scoprire ogni sua mossa.

Kemal inizierà la sua vendetta e la sua prima vittima sarà Sitki, la guardia carceraria che avrà reso la sua detenzione un inferno.

Zeynep farà credere alla madre di lavorare come babysitter, mentre Tarik cercherà di convincere il padre che gli affari dell’autosalone che avrà appena rilevato staranno andando a gonfie vele.

Dove vedere Endless Love, la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Gli episodi – dopo la messa in onda – vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.