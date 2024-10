Cosa accadrà prossimamente nella serie tv turca Endless Love (Kara Sevda)? Nella settimana che va dal 19 al 25 ottobre riflettori puntati Nihan, che riaprirà finalmente gli occhi. La donna verrà dichiarato fuori pericolo dopo l’incidente, ma Asu teme che la verità possa venire a galla e insiste con Tufan per convincerlo a non indagare.

Trame settimanali Endless Love fino al 25 ottobre

Le anticipazioni Endless Love dal 19 al 25 ottobre rivelano che Emir nutrirà molti sospetti sul fatto che Nihan e Kemal fossero insieme la sera dell’incidente, ma Asu proteggerà il marito, dichiarando che era con lei. Anche Leyla e Ayhan si metteranno d’accordo per fornire una versione dei fatti che non coinvolga Soydere.

Kemal intanto sarà sempre più nervoso e si sentirà in colpa per quanto accaduto, ma Leyla e Vildan lo convinceranno a mantenere la calma e a non rivelare a Emir che sa la verità su Deniz.

Kara Sevda, spoiler al 25 ottobre: tutti impegnati per salvare Nihan

Saranno davvero in molti a propagarsi per salvare la vita della giovane protagonista. Dopo aver saputo che Nihan avrà bisogno di sangue, Tufan e alcuni dipendenti giungeranno in ospedale per donarlo. Tuttavia il loro intervento si rivelerà inutile, visto che Zeynep avrà già donato il suo sangue.

Quando Emir si rivolgerà alla ragazza per ringraziarla, lei ci terrà a specificare che l’avrà fatto solo per suo fratello.

Anticipazioni Endless Love, Asu nei guai

Tufan inizierà a indagare sull’incidente di Nihan e scoprirà che Asu gli avrà mentito per coprire Kemal. In realtà la donna la sera prima non era con Soydere, ma lo aveva sorpreso proprio con Nihan.

La moglie di Soydere supplicherà Tufan di non dire niente a Emir, e temerà che indagando si possa arrivare a scoprire che è stata lei a manomettere l’auto di Nihan.

Nihan fuori pericolo nelle prossime puntate Endless Love

Nihan riuscirà a superare l’intervento e verrà portata in terapia intensiva e poi in reparto. Kemal cercherà in ogni modo di accedere alla sua stanza, ma i suoi tentativi sembreranno non dare alcun frutto. Alla fine – grazie all’aiuto di Vildan, Zehir e Yasemin – Soydere riuscirà a spacciarsi per un operatore sanitario e intrufolarsi nella sua stanza e sarà presente proprio nel momento in cui Nihan aprirà gli occhi.

La giovane donna lo accuserà di averle portato via Deniz, che in realtà si troverà al sicuro a casa di Leyla, e gli chiederà di andarsene.

Endless Love, cos’altro accadrà nella soap turca di Canale 5?

Emir riuscirà a trovare il diario di Nihan. Sospettando che Kemal possa averlo letto, lo getterà via. Kozcuoglu scoprirà anche che sua sorella gli avrà mentito: la sera prima dell’incidente non era in casa con Kemal. A quel punto l’uomo si recherà da Asu e la minaccerà. La loro discussione verrà interrotta dall’arrivo di Soydere, che si scaglierà contro il rivale tentando di soffocarlo.

Emir se ne andrà, ma non prima di aver vietato a sua sorella di vedere la madre.

Poco dopo l’uomo lascerà che Kemal raggiunga Nihan, e grazie a un orsetto con telecamera piazzato nella camera della donna ascolterà la loro conversazione. I due parleranno di Deniz, e Kemal – seppur con grande tristezza – si dirà disposto a fingere di non sapere che sia sua figlia per evitare ripercussioni da parte di Kozcuoglu. La sua sete di vendetta nei confronti di Kemal non potrà che aumentare.

Dove vedere Endless Love nella settimana 19-25 ottobre?

Le nuove puntate inedite di Endless Love potranno essere seguite nei giorni feriali dalle 14:11 alle 14:45 su Canale 5. Sabato 19 ottobre l’appuntamento con la dizi turca si allunga, e nel daytime pomeridiano vengono trasmessi tre episodi, che occupano lo slot orario dalle 14:43 alle 16:30 circa. L’appuntamento serale è fissato per giovedì 24 ottobre, con tre episodi inediti che prenderanno il via alle 21:30 e ci terranno compagnia fino a mezzanotte circa.