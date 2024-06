La serie tv turca Endless Love è giunta alla decima settimana di programmazione. Negli episodi in onda dal 15 al 21 giugno nel daytime di Canale 5 riflettori puntati su Nihan, che deciderà di fuggire da Emir e iniziare una nuova vita con Kemal, anche se sarà preoccupata per le possibili conseguenze del suo gesto.

Anticipazioni Endless Love dal 15 al 21 giugno 2024

Nihan – dopo una caduta dal balcone – verrà portata in ospedale. Fortunatamente l’incidente non avrà conseguenze gravi, e la donna verrà dimessa dopo una settimana. Nel frattempo Tufan avviserà Kemal di un imminente pericolo: Galip sta indagando sul suo conto e le indagini non porteranno a nulla di buono.

Quando Nihan tornerà a casa riuscirà ad allontanarsi da Emir grazie a Leyla, che inventerà una scusa per portare via la nipote. Una volta fuori, le due donne si dirigeranno verso l’eliporto, dove ci saranno ad attenderle un elicottero e Kemal.

Nihan – in fuga d’amore insieme al compagno – si mostrerà felice ma allo stesso tempo preoccupata per quelle che potrebbero essere le conseguenze del suo gesto. La donna si mostrerà in ansia soprattutto per Ozan. Proprio quest’ultimo – durante una telefonata – le confesserà di volersi costituire per consentire alla sorella di vivere serenamente la sua storia d’amore con Kemal. Nihan lo pregherà di non farlo.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Emir sulle tracce dei fuggitivi

Non appena Emir scoprirà che sua moglie è fuggita con Kemal, si metterà sulle loro tracce. Grazie a un messaggio che l’uomo troverà sul cellulare di Leyla, scoprirà che Kemal e Nihan stanno per imbarcarsi su una nave.

Nel frattempo Tufan riuscirà a scoprire tutti i dettagli sulla nave che i due fuggitivi si appresteranno a prendere, e mostrerà quanto ha scoperto ad Asu, dicendole di aver deciso di passarle prima a lei e poi a Emir.

Endless Love, spoiler al 21 giugno

Anche Zeynep e Ozan si troveranno in un nascondiglio segreto, in compagnia di Zehir. Prima di partire Kemal avrà chiesto all’uomo di assicurarsi che ai due non accada niente. Una svolta arriverà quando Zeynep scoprirà di aspettare un bambino. La ragazza si ritroverà ad avere paura per sé e per il bambino che porta in grembo. Come reagirà? Lo scopriremo tra qualche giorno.

Endless Love la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato e la domenica alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli episodi vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.