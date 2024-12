Torna l’appuntamento serale con Endless Love che – come di consuetudine – il giovedì raddoppia e va in onda sia in daytime che in prime time. Questa settimana la soap turca di Canale 5 ha addirittura fatto gli “straordinari” regalandoci due episodi in prima serata anche martedì. L’appuntamento di stasera – giovedì 5 dicembre – vedrà due episodi, che prenderanno il via alle 21:35 e ci terranno compagnia fino alle 23:28 circa. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Endless Love trame del 5 dicembre: Kemal diviso tra due fuochi

Le anticipazioni di stasera rivelano che Kemal Soydere sarà letteralmente diviso tra due fuochi: da una parte ci sarà l’amore che prova per Nihan e dall’altra l’affetto che nutre per il fratello Tarik. Quest’ultimo – sentendosi in colpa – vorrebbe che Kemal lo ripudiasse per poter tornare a guardare Nihan negli occhi. Tuttavia Soydere non abbandonerà il fratello.

Endless Love, trame serali 5 dicembre

Hakan si presenterà a casa di Zeynep, ma la ragazza lo accoglierà con freddezza. Fehime cercherà di convincere la figlia a togliersi dalla testa Emir e sposare il commissario. Zeynep però non ascolterà i consigli della madre. La giovane avrà in mente altri progetti per il suo futuro.

Spoiler Endless Love, puntata di sera del 5 dicembre

Cos’altro ci riserveranno i due episodi della dizi turca? Leyla scoprirà una anomalia nell’aumento di profitti della Kozcuoğlu Holding e svelerà i suoi sospetti a Kemal. Soydere deciderà di prendere parte alle riunioni dei consigli di amministrazione, durante le quali Emir farà di tutto per fare approvare un progetto finanziato con fondi di provenienza ambigua. Kemal avrà così la conferma che Emir ha aperto una miniera illegale.

Endless Love, finale di stasera 5 dicembre

A quel punto Soydere affronterà Emir e lo minaccerà di denunciarlo per la gestione illegale della miniera. Ma ancora una volta Emir sembrerà riuscire ad annientare i tentativi di Kemal di incastrarlo. Kozcuoğlu dimostrerà di avere un asso nella manica, e sarà pronto a usarlo qualora Kemal intenda andare avanti con la sua minaccia.

Di cosa si tratterà? Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Endless Love.