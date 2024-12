Appuntamento straordinario stasera con Endless Love che questa settimana raddoppia e – dopo la puntata inedita in daytime di oggi – si ripresenta ai suoi fans anche in versione serale. Stasera – 3 dicembre – la soap turca ci regalerà due episodi che prenderanno il via alle 21:36 e ci terranno compagnia fino alle 23:27 circa. Ma cosa accadrà nelle puntate 321 e 322 del serial turco? Scopriamolo insieme.

Endless Love trame del 3 dicembre: la confessione di Tufan

Il commissario Mercan si presenterà a casa Soydere all’ora di cena per tendere una trappola a Tarik. Kemal non tarderà a capire quali siano le intenzioni del commissario, e accorrerà in soccorso del fratello. Il giorno seguente però sarà lo stesso Tarik – ormai stanco di questa situazione – a confessare la verità all’ingegnere.

Arriva la verità sulla morte di Ozan nelle puntate serali Endless Love

Nel frattempo il cadavere di Ozan verrà ritrovato. Si potrà quindi procedere con l’autopsia, che porterà alla luce la vera causa della morte: Ozan è stato ucciso dalla corda stretta intorno al collo. Zeynep verrà così scagionata dall’accusa di omicidio, e Kemal dirà alla sorella che non è stata lei a togliere la vita ad Ozan soffocandolo con il cuscino. Quando lei gli ha premuto il cuscino in faccia, Ozan aveva già il veleno in circolo.

A quel punto Zeynep prenderà le difese di Tarik, consapevole del fatto che le azioni di quest’ultimo siano state fatte solo per proteggerla. Soydere rassicurerà la sorella dicendole che non denuncerà il fratello.

Intanto però Nihan costringerà Asu a rivelarle che Tarik ha ucciso Ozan.

Quando torna Endless Love su Canale 5

Dopo il “bis” di oggi – in cui Endless Love ci ha regalato un appuntamento pomeridiano e uno serale – i fans potranno ritrovare ad attenderli i loro beniamini domani, mercoledì 4 dicembre, in daytime. Per ritrovare Kemal Soydere e Nihan Sezin in versione “serale” dovremmo invece attendere giovedì 5 dicembre, quando le vicende di Endless Love torneranno in prime time su Canale 5.

Rimane confermato anche il maxi appuntamento del sabato pomeriggio con la soap che ha dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il cuore di moltissimi appassionati.