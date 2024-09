Arrivano le anticipazioni della nuova puntata di Endless Love in onda stasera, venerdì 13 settembre 2024, come di consueto, su Canale 5. I tre episodi inediti in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset prenderanno il via alle ore 21:37 e ci terranno compagnia fino alle 23:47 circa. Ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nel nuovo appuntamento con l’amata soap turca Kara Sevda.

Anticipazioni Endless Love – puntata di oggi, venerdì 13 settembre 2024

Nihan riceverà una busta che contiene le foto che erano state recapitate a Ozan in carcere. La pittrice scoprirà così il tradimento di Emir con Zeynep. La donna deciderà di vendicarsi del marito e penserà a un piano per riuscirci.

Nel frattempo Zehir continuerà a cercare senza successo la registrazione della telefonata effettuata da Ozan prima di suicidarsi. Tarik intanto comunicherà a Banu che dovranno trasferirsi dai genitori. Lei – benché non sia entusiasta dell’idea di vivere con i suoceri – gli prometterà che non lo lascerà solo.

Tufan si recherà a casa di Kemal, per portare all’ingegnere e ad Asu l’invito per la festa a sorpresa di Kozcuoğlu. Soydere non intenderà parteciparci e inizialmente si rifiuterà, ma in seguito Asu riuscirà a convincerlo. Zeynep nel frattempo si presenterà a Emir con un regalo per il suo compleanno. Aprendo il pacchetto l’uomo scoprirà che contiene una chiave, e la donna gli dirà che rappresenta un invito a diventare un rifugio per lei e la figlia. Emir però non apprezzerà il dono.

Tarik e Banu arriveranno a casa di Huseyin e Fehime, che però non accoglieranno la nuora con tutti gli onori.

Endless Love, cos’altro accade stasera?

Tufan si preparerà a smascherare Asu davanti a tutti, proiettando alla festa di compleanno di Emir delle foto compromettenti della ragazza.

Zeynep fuggirà dalla festa, e verrà inseguita dal fratello Kemal che la raggiungerà nei pressi della casa dei suoi genitori. Tra i due scoppierà una violenta lite e le loro voci giungeranno fino ai loro genitori, che scenderanno in strada per capire cosa stia succedendo.

Curiosi di sapere cos’altro ci riserverà la soap turca in questo autunno che si preannuncia bollente per i protagonisti della soap? Continuate a seguirci per scoprire con noi le ultime anticipazioni Endless Love.