Endless Love, trame settimana dal 30 novembre al 6 dicembre

Cosa accadrà nei prossimi episodi Endless Love (Kara Sevda) in onda dal 30 novembre al 6 dicembre? Rfilettori puntati sulle indagini relative alla morte di Ozan, che porteranno a dare un’identità all’uomo che l’ha ucciso, anche se questa verità finirà per riversarsi come un boomerang sia su Kemal che su Nihan.

Anticipazioni settimanali Endless Love, trame al 6 dicembre

Nihan viene accompagnata in cella, mentre Asu subisce un interrogatorio nel quale riesce ad apparire abbastanza convincente agli occhi di Mercan. Poco dopo anche Nihan viene rilasciata, visto che Asu decide di ritirare la denuncia.

Nel frattempo Emir costringe Anil a tornare a casa, e gli ordina di confessare – quando sarà il momento – di aver inquinato la scena dell’omicidio di Ozan.

Leyla nutre dei sospetti nelle prossime puntate Endless Love

Leyla rivela a Nihan di aver scoperto una frode dietro gli strani profitti dell’azienda Kozcuoglu Holding. La donna scopre che viene acquistato del carbone a un prezzo inferiore a quello di mercato, solo che l’azienda venditrice non sarebbe in grado di fornirne una quantità così elevata.

Endless Love, scoperta la causa della morte di Ozan

Un mistero che ci accompagna fin dalle prime puntate della dizi turca Endless Love sta per essere svelato. Com’è morto Ozan? Dopo il ritrovamento del corpo del ragazzo si può finalmente procedere all’autopsia. Nel suo corpo viene rilevata una forte dose di veleno, ma non è stata né quella né il cuscino che Zeynep gli ha tenuto premuto sul viso a soffocarlo. In realtà a uccidere Ozan è stata la corda con la quale il giovane è stato impiccato.

A quel punto si scopre che Tufan – nel tentativo di aiutare e proteggere la sorella manipolando la scena del delitto – si è reso colpevole di omicidio.

L’indagine di Kemal e Nihan può dirsi quindi conclusa, anche se la verità li travolge come una valanga. Soydere cerca di confortare Zeynep, distrutta all’idea che il delitto del fratello è scaturito proprio dall’amore fraterno che lo lega a lei, e le promette che non denuncerà Tufan. Intanto però Kemal non trova più il coraggio di guardare Nihan negli occhi, e mentre lei vorrebbe recuperare il loro rapporto lui sente di avere ancora bisogno di tempo.

Endless Love, trame settimana dal 30 novembre al 6 dicembre

Emir pensa di avere un piano infallibile per convincere Nihan a rimanere con lui. Kozcuoğlu è convinto che – di fronte alla minaccia di perdere Deniz – Sezin rinunci a una causa di divorzio e decida di restare con lui.

Nel frattempo Kemal fa sapere a Emir che ha alcuni testimoni che potrebbero far ricadere su di lui le accuse mosse alla moglie, ma la notizia non lo impensierisce affatto. Kozcuoğlu ha infatti trovato qualcuno pronto a dichiararsi colpevole al suo posto.

Intanto si avvicina il momento del matrimonio tra Zeynep e Hakan, ma qualcosa all’ultimo minuto sconvolge tutto.