Cosa accadrà nelle puntate settimanali Endless Love (Kara Sevda) in onda su Canale 5 dal 25 al 31 gennaio? La trama si infittisce in vista del gran finale, previsto per inizio febbraio. Scopriamo insieme cosa rivelano gli spoiler turchi.

Endless Love, trame al 31 gennaio: Emir furioso con Zeynep

Emir, bloccato dal dolore, non si accorge che Zeynep, con la piccola Deniz in braccio, sta escogitando un piano per fuggire dalla sua prigionia. Quando Kozcuoğlu chiede a Zeynep di portargli gli antidolorifici lei si rifiuta e questo lo fa andare su tutte le furie.

Nel frattempo Hakan e Kemal cercano di rintracciare il punto nel quale Emir tiene prigioniere la ragazza e la bambina: il tempo stringe ma le loro ricerche non portano ancora a risultati concreti.

Emir sta mettendo in atto una sorta di tortura psicologica nei confronti di Kemal con telefonate sempre più inquietanti. Proprio grazie a queste Hakan spera di poter individuare il nascondiglio dell’uomo.

Zeynep in pericolo nelle prossime puntate Endless Love

Nel corso di una videochiamata, Kemal vede la sorella legata a letto. Accanto a lei una candela si sta consumando lentamente, e lei gli rivela che Emir ha cosparso la stanza di benzina. Cosa accadrà nel momento in cui la fiamma raggiungerà il pavimento? Kemal e Hakan iniziano una vera e propria corsa contro il tempo, che stavolta da i risultati sperati.

Kemal può riabbracciare la sorella, ma Emir e Deniz sembrano scomparsi nel nulla. L’uomo è riuscito a fuggire braccato da Nihan. Poco dopo riesce a seminarla, ma la fortuna sembra essere ancora una volta dalla loro parte.

I due trovano per terra alcuni pezzi di carta bruciati e scoprono che si tratta del piano di ristrutturazione di un edificio abbandonato. Che Emir abbia portato lì Deniz? Raggiungono in fretta il luogo, ma scoprono che quei frammenti di carta erano solo un indizio creato appositamente da Emir per attirarli fin lì.

Nihan è costretta a fare una scelta che cambierà la sua vita per sempre. La donna deve scegliere tra la piccola Deniz e Kemal, e disperata è costretta a premere il grilletto contro l’uomo che ama.

Endless Love, spoiler settimanali: Kemal muore?

Kemal viene colpito dal proiettile e cade a terra. Ormai convinto di essersi sbarazzato per sempre del suo nemico Emir rimane sconvolto nel vederlo rialzarsi. Su suggerimento di Hakan, Soydere aveva infatti indossato un giubbotto antiproiettile. Ma le soprese per Emir non sono finite: fuori dall’edificio abbandonato ci sono infatti il commissario con i suoi uomini pronti ad arrestarlo.

Ancora una volta Kozcuoğlu riesce a scappare, riportando solo una ferita a una spalla.

Endless Love, cos’altro accade nella soap turca di Canale 5?

Nel frattempo Asu è protagonista di un’uscita romantica con un dottore dell’ospedale psichiatrico, e con lui programma la sua fuga.

Con Emir ancora a piede libero, Kemal, Nihan e Deniz corrono grossi rischi. Per questo motivo Hakan consiglia loro di lasciare il Paese, mentre tutti i familiari della coppia saranno trasferiti in una residenza protetta.