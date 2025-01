Cosa accadrà nelle puntate settimanali Endless Love (Kara Sevda) in onda su Canale 5 dal 18 al 24 gennaio? La trama si infittisce in vista del gran finale. Scopriamo insieme cosa rivelano gli spoiler turchi.

Endless Love, trame al 24 gennaio: Emir pensa alla fuga

Con le spalle al muro dopo il fallimento del suo piano, Emir escogita un’ultima disperata soluzione: falsificare i passaporti e fuggire con Zeynep. Kemal però scopre le intenzioni di Kozcuoğlu e chiede alla sorella se anche lei fosse stata al corrente di cosa aveva in mente. Zeynep – che non ha più avuto contatti con Emir – promette a Soydere di non tradire la sua fiducia.

Emir pronto a partire nelle prossime puntate Endless Love

Kozcuoğlu è pronto a lasciare la città, ma prima di farlo vuole dare un ultimo saluto alla piccola Deniz. Dopo essersi intrufolato in casa di Kemal e Nihan e aver tenuto un attimo in braccio la bambina, contatta Zeynep e si reca all’ospedale per prenderla.

Nel frattempo la giovane telefona al fratello e lascia volutamente la conversazione aperta, per dargli modo di rintracciare Emir. Insieme ad Hakan, Kemal prova a raggiungerlo, ma lui riesce a scappare ancora una volta e si imbarca su un peschereccio, lasciando Zeynep a terra.

Anticipazioni settimanali Endless Love: Kemal e Nihan vanno in luna di miele

Soydere è afflitto dall’esito dell’operazione, ma Zehir e Ayhan riescono a tirargli su il morale con un bellissimo regalo. I due gli fanno trovare un camper nuovo, con il quale Soydere potrà finalmente fare la luna di nozze con la sua amata.

Kemal, Nihan e Deniz si preparano a partire. Al loro ritorno Kemal affronta l’udienza per il riconoscimento della bambina. Le cose vanno alla grande, e subito dopo tutti si ritrovano per una cena sontuosa. I neo sposi sono felicissimi e decidono di concludere la serata al cinema, convinti di essere finalmente riusciti a liberarsi di Emir. Ma è davvero così?

Endless Love, cos’altro accade nella soap turca di Canale 5?

La gioia di Kemal e Nihan è destinata ad avere breve durata. Emir – dopo aver fatto credere a tutti di essersi imbarcato – torna in città e si prepara a colpire ancora una volta il suo nemico.

Approfittando del fatto che Soydere e la moglie non sono in casa, si introduce nell’appartamento e porta via Zeynep e Deniz. La coppia si mette sulle sue tracce, ma Emir appare ormai fuori controllo. Mentre Nihan si dispera, Kemal si mette segretamente d’accordo con Hakan, senza rispettare le regole imposte da Kozcuoğlu, e cerca di salvare la figlia e la sorella.