Cosa vedremo nei prossimi episodi Endless Love (Kara Sevda) in onda dal 14 al 20 dicembre? Riflettori puntati su Kemal Soydere, che sarà protagonista di due eventi: il primo lo vedrà ottenere il divorzio da Asu, mentre l’altro lo vedrà convocato per eseguire un test del DNA che accerterà, senza più ombra di dubbio, la paternità di Deniz. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni settimanali Endless Love, trame fino al 20 dicembre

Kemal riesce finalmente a ottenere il divorzio da Asu ma è costretto a “pagare un prezzo”: Soydere dovrà infatti cedere le quote dell’azienda. Per assicurarsi che queste finiscano in buone mani deciderà di trasferirle a Müjgan, che da questo momento in poi si riprometterà di vigilare sugli affari della holding.

Intanto Nihan escogiterà un piano per riuscire a estorcere una confessione da Asu. Aiutata da Zeynep, Sezin cercherà di mettere la sorella di Emir con le spalle al muro. d’accordo con Zeynep, escogita un piano per estorcere una confessione ad Asu. Kozcuoğlu però fiuterà l’inganno e cercherà di bloccare le due donne, ma ormai sarà troppo tardi. Contemporaneamente arriverà un’altra notizia poco felice per Emir: Gürcan si sarà risvegliato.

Ormai consapevole di avere le ore di libertà contate Kozcuoğlu esorterà la sorella a costituirsi e confessare i suoi crimini, per evitare di ritrovarsi nei guai anche lui.

Asu rischia la condanna nelle prossime puntate Endless Love

Asu finirà così davanti al giudice e riuscirà a trovare un cavillo che potrebbe consentirle di evitare l’arresto. Intanto però resterà in custodia cautelare in carcere. Poco dopo la donna sarà trasferita in un ospedale psichiatrico.

Endless Love, spoiler al 20 dicembre: Nihan prigioniera di Emir

Emir dirà a Nihan che la sua libertà sarà ormai giunta al termine, e cercherà in ogni modo di impedirle di andare da sola al matrimonio di Leyla e Ayhan. Ma quando Kozcuoğlu dovrà allontanarsi per raggiungere Galip, ricoverato in ospedale per un infarto, Sezin riuscirà finalmente a uscire.

Più tardi sarà Kemal a presentarsi a casa sua, dopo aver saputo che Emir la terrà prigioniera. Kozcuoğlu affronterà Soydere con una pistola, anche se poi non avrà il coraggio di sparargli. Subito dopo arriverà la polizia, ed Emir dirà agli agenti che sua moglie non è in casa. Kemal cercherà di esortarli a entrare e controllare, ma loro non potranno farlo, perché non avranno un mandato.

I poliziotti lasceranno la casa con Kemal che sarà arrestato per violazione di proprietà privata. L’uomo passerà in cella un solo giorno, e una volta uscito cercherà un modo per liberare la donna che ama dalle grinfie del marito. Dopo aver minato la sicurezza finanziaria di Emir, convincendo i direttori di due banche a revocare i loro fidi alla Kozcuoğlu Holding, Kemal architetterà un piano astuto per allontanare l’uomo dalla sua amata.

Emir cadrà nella trappola e – mentre si allontana – un drone pilotato da Yigit consegnerà a Nihan una maschera antigas da indossare, mentre gli uomini di Ayhan addormenteranno gli scagnozzi di Emir rimasti a guardia.

Endless Love, trame settimana dal 7 al 13 dicembre

Mercan sarà visibilmente triste a causa dei suoi sentimenti per Kemal. Successivamente la donna deciderà di intraprendere un viaggio per sfuggire ai suoi sentimenti nei confronti di Soydere. Hakan si recherà in commissariato nella speranza di riavere il suo posto di lavoro. Zehir e i suoi uomini riusciranno a rintracciare Halil Sevketli, ma non saranno i soli. Anche gli scagnozzi di Emir lo troveranno.