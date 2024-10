La soap turca Endless Love (Kara Sevda) torna nel consueto appuntamento serale oggi – giovedì 31 ottobre – su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:38 e ci terranno compagnia fino alle 23:46 circa? Riflettori puntati su Emir, che deciderà di distruggere psicologicamente il suo rivale Kemal. Soydere però non si lascerà sopraffare e contrattaccherà Kozcuoğlu.

Endless Love, trame serali del 31 ottobre: Deniz in ospedale

Proprio quando il piano di Kemal e Nihan sembrava andare verso un lieto fine, e i due avevano deciso di portare la piccola Deniz in un luogo sicuro, e farla accudire dai coniugi Soydere, la bambina si è riempita di bollicine rosse. L’allergia alle fragole della piccola rischierà così di giocare un brutto tiro alla coppia, che sarà costretta a correre in ospedale.

Nella clinica Deniz verrà curata, ma quando Nihan e Kemal affermeranno di aver dimenticato a casa i documenti, il medico si insospettirà e chiamerà la polizia.

Kemal arrestato nelle puntate serali Endless Love

Kemal, Fehime e Huseyin verranno così arrestati con l’accusa di aver rapito la bambina, visto che Emir nel frattempo avrà sporto denuncia. I nonni della bambina verranno quasi subito rilasciati, ma l’ingegnere resterà in custodia.

Mentre si troverà dietro le sbarre, Soydere riceverà una visita davvero inaspettata: Emir si recherà da lui in prigione e il suo scopo sarà quello di distruggerlo psicologicamente.

Kozcuoğlu farà ascoltare a Kemal una registrazione nella quale si sentirà chiaramente Deniz chiamarlo papà. Se il suo intento era quello di far desistere il suo nemico dai piani per portargli via la bambina, Emir dovrà però ricredersi. La reazione di Kemal infatti lo stupirà: Soydere non solo non si lascerà intimidire, ma lo minaccerà.

Endless Love, spoiler: Leyla e Nihan unite contro Emir

Leyla riuscirà a convincere Ifran a non partecipare al consiglio direttivo. In questo modo la donna aprirà la porta a Nihan per prendere il controllo dell’azienda ed opporsi al progetto di Emir. La situazione si farà particolarmente delicata per Kozcuoğlu, che non solo vedrà ridotto il suo potere decisionale in azienda, ma dovrà fare i conti anche con un’altra notizia che lo allarmerà un po’: Zeynep nel frattempo sarà andata a vivere con il commissario Hakan!