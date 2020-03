Endemol Shine Italy sta lavorando alla realizzazione di un docufilm che racconterà il nostro Paese in questo momento di difficoltà che resterà nella storia. Il titolo del docufilm è #rEsistiamo, con l’hashtag e la parola Resistiamo con la E in maiuscolo per dare l’idea non solo di resistere ma anche di esistere.

#rEsistiamo: il nuovo docufilm di Endemol sull’emergenza covid- 19 del nostro Paese

Sarà un racconto corale dove i protagonisti saranno le persone comuni che stanno provando sulla propria pelle la tragedia e la drammaticità del momento unico (si spera) che stiamo vivendo. Attraverso dei video-diari, le persone che avranno voglia di raccontare il loro #iorestoacasa ci faranno partecipi di tutto ciò che hanno vissuto e saranno parte integrante del docufilm.

#rEsistiamo: le storie degli italiani colpiti dal coronavirus

Storie di gente comune, di famiglie spezzate dai lutti, disintegrate nella loro essenza e costretti ad affrontare il male oscura che non guarda in faccia nessuno: giovani, meno giovani, anziani.

Le storie di genitori, figli, nonni, nipoti costretti a non vedersi, a non toccarsi a non abbracciarsi e costretti anche a lasciare andare i propri cari, che muoiono in solitudine, senza il conforto di nessuno.

Morire da soli al tempo del corona virus

Questa è forse la parte più drammatica di quello che stiamo vivendo: non tenere la mano o non dare l’ultimo bacio ad un genitore, nonno, amico che sta morendo. E’ qualcosa di straziante che lascerà dei vuoi incolmabili in coloro che lo hanno vissuto. Le frasi non dette, i “ti voglio bene” non pronunciati: insomma un voler chiudere il cerchio che per forza di cosa, non c’è.

Storie anche di amori a distanza, di fidanzati che scappano di casa per raggiungere l’amata e che vengono prontamente denunciati perché c’è un protocollo da rispettare. Ma anche di amori che finiscono o di quelli che resistono, nonostante tutto.

Storie di “Noi Italiani brava gente” che si è trovata impreparata di fronte all’emergenza, forse anche a causa della leggerezza con cui è stato affrontato il problema da chi ci governa. Ma questo non è il momento di accusare o di puntare il dito: questo è il momento di abbracciarci virtualmente, di cantare canzoni nei balconi e di pregare i nostri morti.

Stiamo lavorando a un docufilm che racconterà il nostro Paese in un momento unico. Ti piacerebbe farne parte? Racconta il tuo #iorestoacasa in un video e invialo a: [email protected]

IL MONDO È FATTO DALLE NOSTRE STORIE RACCONTIAMOCELE #rEsistiamo

Leggi le istruzioni: pic.twitter.com/BxaNUbpjQ2 — Endemol Shine Italy (@EndemolShineIT) March 21, 2020

#rEsistiamo sarà il racconto intimo, tra le mura domestiche, di chi ha visto la sua quotidianità stravolta. Sarà il racconto di tutti noi, dedicato a tutti quelli che lottano per respirare, a quelli che si prodigano per aiutarli, a quelli che rischiano per consentirci di vivere. Il mondo è fatto dalle nostre storie, raccontiamocele.

Sei maggiorenne e vuoi inviare il tuo video? Ecco come fare.

Dichiara in video quanto segue: “Io sottoscritto NOME e COGNOME vi autorizzo a utilizzare la mia immagine”

Raccontaci la tua storia in 2, 3 minuti registrandola (in orizzontale) con il tuo smartphone

Inviaci il video alla mail: [email protected]

Riceverai poi una liberatoria da compilare e che dovrai rimandarci firmata.