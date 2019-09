Novità in casa di Endemol Shine. La società di produzione e distribuzione televisiva, – anche qui in Italia nota per programmi tv di successo come Grande Fratello – dà notizia dell’arrivo di una new entry nella squadra.

Endemol Shine Italia, novità per i programmi della società: da Magnolia arriva Roberta Briguglia

E’ Roberta Briguglia, infatti, il nuovo ‘acquisto’ di Endemol Shine Italia. Lo fa sapere la stessa Endemol ‘tricolore’ in un comunicato pubblicato sul sito della società, fondata nel 1997 da Marco Bassetti.

La nota diramata oggi dal gruppo così recita: «Roberta Briguglia, classe 1973, entra a far parte di EndemolShine Italy in qualità di ‘Originals Development Strategy and Senior Creative Producer‘ e lascia Magnolia» (società di produzione del Gruppo Banijay).

Anche la stessa Briguglia commenta il nuovo lavoro con entusiasmo. «Il momento – afferma la diretta interessata – è strategico perché c’è un grande fermento per la creatività televisiva e si profilano nuove sfide».

Ma cosa farà Briguglia per la Televisione italiana? Dopo il lavoro a Magnolia Milano per programmi come Il Collegio (per Rai 2) e Bake Off Italia (Real Time) da nuova creative producer in Endemol lavorerà sia all’adattamento e alla cura dei format già presenti nella library del gruppo, sia allo sviluppo di nuovi format originali.

Endemol Shine Italy, il Ceo Leonardo Pasquinelli commenta l’arrivo di Roberta Briguglia: “Fatto strategico. Forza e creatività”

Anche Leonardo Pasquinelli, Ceo di Endemol Shine Italy, considera l’arrivo di Roberta Briguglia come un «fatto strategico», che servirà a potenziare le aree in cui la società già opera e andrà anche ad aggiungervi «forza e creatività».

Parole, quelle scelte da Pasquinelli, a cui fanno eco anche le dichiarazioni di Dante Sollazzo, responsabile Programmi Non Scripted di Endemol, con cui Briguglia si coordinerà per il nuovo lavoro.

«L’arrivo di Roberta – fa infatti sapere – conferma la forte identità creativa di EndemolShine Italy».