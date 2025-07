Gli Emmys Awards 2025, prestigiosi premi dedicati al meglio dell’industria televisiva statunitense, saranno trasmessi nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre. In Italia andranno in onda in diretta da Los Angeles su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Scopriamo di più su uno degli eventi più attesi della serialità americana.

Emmy Awards 2025: dove e quando vederli, tv, streaming e orario italiano

La prestigiosa cerimonia di consegna dei 77esimi Primetime Emmy Awards si terrà al Peacock Theater di Los Angeles. Prevista per metà settembre, nella notte tra il 14 e il 15, andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming solo su Now.

In quella che sarà una notte ad alto tasso di glamour, sfileranno sul Red Carpet molte star tra le più celebri del momento, e alcune avranno modo di salire su palco del Peacock Theater per ritirare i loro premi.

Tra i titoli più candidati di questa edizione ce ne sono alcuni di Sky Exclusive, come la seconda stagione di The Last Of Us. Basata sul celebre franchise videoludico con Pedro Pascal e Bella Ramsey, la serie ha ricevuto ben 16 nomination.

Con 23 nomination anche The White Lotus, nominata come miglior serie drammatica anche per la sua terza stagione. Al timone c’è ancora una volta Mike White, creatore, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme a David Bernad e Mark Kamine.

A contendersi un posto tra i titoli migliori dell’anno troviamo anche The Penguin con 24 nomination), serie tv drammatica con protagonista il premio Oscar Colin Farrell nei panni del noto villain dell’universo DC. Infine, con 13 nomination, anche The Pitt, serie tv sugli operatori sanitari in prima linea di Max Original in America e Sky Exclusive in Italia nominata come miglior serie drammatica e per il suo attore protagonista, Noah Wyle.

A firmarla è R. Scott Gemmill, anche produttore esecutivo insieme al vincitore dell’Emmy® John Wells, Noah Wyle, Michael Hissrich, Erin Jontow e Simran Baidwan.