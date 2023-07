Nuovo attacco da parte degli haters ad Emma Marrone. Questa volta la cantante di Amici è stata presa di miro per il suo peso corporeo da parte di una odiatrice. Un commento sgradevole a cui la voce di Amami ha replicato duramente. Ecco cosa è successo.

Emma Marrone ingrassata: una hater “tra poco spacchi il palco”

Emma Marrone presa di mira per il suo peso. La cantante di Mezzomondo nelle ultime ore è stata criticata sui social per la sua forma fisica. Nel 2023 c’è ancora chi si permette di criticare e lanciare giudizi gratuiti per l’aspetto fisico e ancor peggio per il peso corporeo. La bravissima cantante è stata vittima di body shaming da parte di un’odiatrice di nome Claudia. La hater ha commentato i chili di troppo della cantante con una frase terribile. “Emma tra poco spacca il palco se continua così” sono le parole offensiva di una hater di nome Claudia rivolte alla cantautrice di Amami.

Un’affermazione sgradevole che ha spinto la cantante ad una secca e decisa replica perchè in certi casi è meglio prendere posizione, invece di tacere. Emma, a cui la forza e il coraggio non sono mai mancati, ha preso le parole e dalle Instagram Stories ha commentato: “Buongiorno dal medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di mer*a“. Non solo, sul finale si è rivolta all’odiatrice dicendole: “Fai schifo Claudia. Immensamente schifo“.

Emma Marrone ancora vittima di body shaming dopo Sanremo 2022

Non è la prima volta che Emma Marrone viene giudicata per le sue forme. Durante la sua terza partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Ogni volta è così”, la cantante è stata presa di mira per i look sexy firmati Gucci. In particolare un outfit con calze a rete è stato oggetto di polemiche social. Tutto è iniziato con il blogger Davide Maggio che sottolineò: “se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete“.

Anche in quell’occasione Emma non ha taciuto. La cantante ha replicato dicendo: “evitate di leggere o ascoltare commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo. E, soprattutto, dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti“. Ancora una volta Emma ha vinto.