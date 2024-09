Il 4 settembre del 2022 Emma Marrone ha detto addio al padre Rosario Marrone, una delle colonne portanti della sua vita. Un dolore immenso che non passa mai e che la voce di “Apnea” ha voluto ricordare con uno struggente post condiviso sulla sua pagina Instagram.

Emma Marrone su Instagram: il ricordo del padre Rosario

La morte non esiste. Inizia così il post che Emma Marrone ha scritto su Instagram a due anni dalla scomparsa del padre Rosario Marrone. Una morte che ha scosso e segnato la vita dell’artista salentina che non ha mai fatto mistero di quanto il dolore non passi e di come sia difficile andare avanti senza di lui. Del resto papà Rosario era il suo tutto: un amico, un complice, la spalla su cui appoggiarsi sempre, ma anche il primo a cui faceva ascoltare le sue nuove canzoni.

Un legame speciale ed indissolubile che nemmeno la morte ha infranto, visto che Emma non c’è giorno che non pensi a lui. Proprio a ridosso della data della sua prematura scomparsa, la vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha voluto condividere con tutti i suoi pezzi di cuore un messaggio dedicato al suo amato papà.

Emma Marrone sulla morte del padre Rosario: “il dolore esiste ed aumenta ogni giorno

«Voglio ricordarti oggi papà. Non domani. Perché la morte non esiste. Forse è solo un’invenzione. Il dolore invece esiste ed aumenta ogni giorno. Si impara solo a gestirlo. Si impara a conviverci ogni giorno. Io salgo sul palco papà. Come avresti voluto tu. L’amore della gente mi aiuterà a superare queste brutte giornate. Ti amo Ros. Le notti in cui piangevi accanto a me, io conservavo le tue lacrime».

Con queste parole struggenti, Emma ha ricordato papà Rosario su Instagram confermando che il dolore non passa, anzi cresce di giorno in giorno. La sua cura, la sua medicina sono la musica e il palcoscenico dove ogni volta che sale lo fa in sua memoria. Una dedica che ha commosso tutti.