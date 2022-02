Il FantaSanremo sta diventando una vera e propria mania, non solo per gli ormai oltre 500 mila utenti, ma anche per i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 che fanno di tutto per accumulare punti. C’è chi cita il termine “Papalina” sul palco del Teatro Ariston, ma anche chi saluta Mara Venier con un semplice “Ciao zia Mara”. C’è poi chi mostra i capezzoli oppure l’ombelico, ma anche chi si veste di un solo colore. Tutte frasi e modi di fare per accumulare più punti agli al FantaSanremo. Ultima trovata in ordine di tempo è stata quella di Emma Marrone inseguita dai Carabinieri.

Emma Marrone inseguita dai Carabinieri: il video e i punti del FantaSanremo

Come si vede nel video mostrato al Tg1, e che trovate in fondo all’articolo, la cantante Emma Marrone in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, è inseguita da una vettura dei Carabinieri. Il video è stato postato sui social dalla stessa Emma. Nel video la Marrone dice: “Quanto vale al FantaSanremo essere inseguita dai Carabinieri?”. Dietro il video di Emma Marrone c’è però una spiegazione che esclude categoricamente il fatto che Emma abbia utilizzato l’auto dei Garabinieri per una goliardia. Di seguito vi spieghiamo come sono andate le cose.

La verità del video di Emma Marrone

La verità del video postato da Emma Marrone è che l’auto con il lampeggiante acceso che segue la macchina con a bordo la cantante è quella della macchina di scorta, auto data in dotazione a tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo. La cantante è stata più “Furba” rispetto ai suoi colleghi in gara nel filmare la scena e postarla in rete in modo da far accumulare più punti agli utenti che giocano al FantaSanremo e che hanno nella squadra di cinque cantanti proprio la Marrone.

Emma Marrone inseguita dai carabinieri: quanti punti guadagna al FantaSanremo

L’inseguimento di Emma Marrone fa guadagnare un bel po’ di punti al FantaSanremo. Il regolamento infatti dice che: l’Artista inseguito dalle forze dell’ordine durante la settimana del Festival guadagna + 50 punti (il bonus raddoppia se l’artista viene arrestato). Di seguito il video dell’inseguimento di Emma Marrone.